Aduana y Gendarmería secuestraron 657 kilos de coca en un ómnibus rumbo a CABA

La Dirección Regional Aduanera Central, a través de la División Aduana de Santiago del Estero, llevó a cabo un procedimiento conjunto con personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en el que se secuestraron 657 kilos de hojas de coca, con un valor estimado en plaza de 72.541.000 pesos.

El operativo se realizó en el predio del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, en cumplimiento de un oficio judicial emitido por el Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero.

Durante el procedimiento, los funcionarios efectuaron la apertura, verificación física, clasificación y valoración de 33 bultos de mercadería que habían sido retenidos durante controles a un ómnibus de larga distancia sobre la Ruta provincial 5, en la localidad de Moreno, Santiago del Estero.

Vale mencionar que el transporte provenía de la ciudad de Orán, Salta, y tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El secuestro se efectuó por infracción a la Ley 23.737, en concurso con la Ley 22.415. Por disposición judicial, la mercadería será trasladada y resguardada en el depósito de secuestros de la Aduana de Santiago del Estero.