Diputado PRO advirtió que “la Argentina tiene que cuidar el rumbo y no volver al pasado”

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que modifica el Código Penal para penalizar el ingreso no autorizado a predios rurales y castigar los daños contra la producción y la infraestructura agropecuaria. La iniciativa, que deberá ser tratada por el Senado, obtuvo 162 votos afirmativos y representa, según destacó el diputado nacional por La Pampa Martín Ardohain, “un avance para la seguridad de las familias rurales”.

VANDALISMO RURAL Gracias al presidente @JMilei que se atrevió a hablar de propiedad privada, este proyecto avanzó y hoy logramos la media sanción #seraley 💪 https://t.co/FepSrYVKvs — Martin Ardohain (@catoardohain) October 22, 2026

En diálogo con ANDigital, el legislador del PRO se mostró conforme con la aprobación y planteó que la discusión no se agota en una modificación legal. En su mirada, la Argentina enfrenta un desafío más profundo: consolidar los cambios, recuperar la confianza en el trabajo y evitar que las transformaciones vuelvan a quedar sujetas a los vaivenes de cada gobierno.

“Creo que tenemos una gran oportunidad para el país, pero tenemos que darle seguridad a nuestra gente”, sostuvo Ardohain al explicar los alcances del proyecto. Y, al referirse al escenario político nacional, dejó una definición que atravesó buena parte de la entrevista: “Honestamente, creo que tenemos incertidumbre y algunas dudas sobre el futuro, pero lo que no queremos es volver al pasado”.

La propiedad privada, en el centro de la discusión

Ardohain explicó que la legislación penal vigente no contemplaba de manera adecuada determinadas situaciones que se producen en el ámbito rural. Mientras el ingreso no autorizado a una vivienda urbana puede configurar un delito, señaló que existía un vacío respecto de conductas similares en establecimientos agropecuarios cuando no se producían daños materiales.

“Hasta ayer, el Código Penal actual claramente tiene una visión urbana de la sociedad”, afirmó. El diputado remarcó que la nueva iniciativa busca penalizar el ingreso a un predio rural sin autorización de quien reside allí, sea propietario, arrendatario, empleado, contratista o tambero. También contempla los daños provocados dentro de esos establecimientos contra la producción y la infraestructura.

En ese sentido, puso como ejemplos la rotura de silobolsas y el daño o robo de bombas sumergibles, elementos que pueden comprometer una campaña agrícola o poner en riesgo la hacienda por falta de agua.

“Una cosa es el daño material, pero el desastre que puede hacer en la producción es enorme”, señaló. Y recordó que detrás de cada cosecha hay un año de trabajo, inversión y esfuerzo familiar.

La iniciativa prevé penas de entre dos y diez años de prisión, según explicó durante la entrevista. El texto deberá completar su trámite legislativo en el Senado para convertirse en ley.

Campo movilizado

Para Ardohain, la media sanción también refleja un escenario político que permitió instalar una demanda histórica del sector agropecuario.

El legislador contrastó la situación actual con la de años anteriores y sostuvo que el reconocimiento de la propiedad privada, la reducción de impuestos y el equilibrio fiscal forman parte de las condiciones que, a su entender, hicieron posible avanzar con el proyecto.

“En 2022 hubo más de 100 roturas de silos”, recordó, al tiempo que vinculó la disminución de esos episodios con el cambio de clima político que atribuye a la actual administración nacional.

Más allá de esa interpretación, insistió en que la aprobación legislativa constituye apenas un paso y que ahora será necesario sostener el reclamo hasta conseguir la sanción definitiva.

“Es muy importante también el trabajo de ustedes, porque esto tiene que ser ley antes de fin de año”, planteó, en referencia al periodismo y a la necesidad de que el proyecto llegue al Senado con el respaldo necesario.

En ese marco, destacó el papel de las entidades rurales y la movilización de productores de distintas provincias. “El campo está movilizado, está muy pendiente de la política”, describió.

Y enumeró otros asuntos que considera centrales para el sector: las retenciones, los biocombustibles, las condiciones para la producción y la defensa de la propiedad privada.

“No hay que bajar los brazos. El periodismo agropecuario también está haciendo un laburo excepcional, hay que llamar a todos, hay que comprometer a todo el mundo y esto tiene que ser ley”, enfatizó.

“La política no puede quedar en manos de los mismos de siempre”

Productor agropecuario antes de incorporarse a la actividad política, Ardohain sostuvo que decidió involucrarse por la impotencia que le generaba observar que los dirigentes no atendían los problemas que afectaban al sector.

Aseguró que participar supone un camino difícil, con cuestionamientos y costos personales, pero consideró que la alternativa de permanecer al margen tampoco ofrece soluciones.

“Lo más importante es empezar a involucrarse, no solamente vivir en nuestra baldosa y decir: ‘Bueno, a mí me va bien y no me involucro’”, expresó.

El diputado llamó a dejar de observar la política desde afuera y a asumir un compromiso activo, independientemente del sector al que pertenezca cada ciudadano.

“Nadie va a defender tus intereses como vos. No dejemos en manos de los otros”, sostuvo. En esa línea, consideró que la sociedad también debe revisar su propia actitud frente a los problemas colectivos. “Hay mucho para mejorar en la política, pero socialmente también hay que dejar de criticar, dejar de mirar desde lejos, que es más fácil, y embarrarse un poquito”, agregó.

Su planteo excedió así la discusión partidaria: la defensa de los intereses propios, la participación y la responsabilidad ciudadana aparecen, en su mirada, como condiciones necesarias para modificar una realidad que no se resuelve únicamente con decisiones tomadas en el Congreso.

“No todo el periodismo es lo mismo”

La conversación también abordó el papel de los medios de comunicación y la circulación de noticias falsas en las redes sociales.

Ardohain pidió a la ciudadanía que siga al periodismo profesional y diferencie la información trabajada de los contenidos engañosos que circulan por internet. Como ejemplo, mencionó una noticia falsa que atribuía al Papa declaraciones sobre Cristina Fernández de Kirchner.

“Confíen en el periodismo que labura todos los días”, reclamó.

Durante el intercambio, también advirtió sobre los efectos de generalizar y considerar que todos los periodistas o todos los políticos son iguales.

“Hay periodistas malos y hay periodistas buenos, así como hay políticos malos y hay políticos buenos”, afirmó.

Para el legislador, poner a todos en la misma bolsa termina perjudicando a quienes intentan desarrollar su actividad con responsabilidad y dificulta que la sociedad pueda distinguir conductas, trayectorias y compromisos concretos.

La definición adquiere relevancia en un escenario de fuerte confrontación política, en el que la calidad de la información y la posibilidad de identificar responsabilidades forman parte de las discusiones sobre el funcionamiento de las instituciones.

El desafío de sostener los cambios

Consultado sobre el futuro político y las próximas elecciones, Ardohain evitó anticipar candidaturas y concentró su respuesta en la continuidad del rumbo nacional.

Reconoció que el presidente Javier Milei enfrenta dificultades, incertidumbres y cuestionamientos, pero sostuvo que existe un rechazo social a regresar a situaciones que caracterizaron etapas anteriores.

Logramos la media sanción para el proyecto de penalizacion al #VandalismoRural Agradezco al bloque @prodiputados por el acompañamiento y a los demás bloques que votaron por las familias rurales #SeraLey💪 https://t.co/rIS4q7D90e — Martin Ardohain (@catoardohain) October 21, 2026

“El Presidente tiene una oportunidad muy grande, no la tiene fácil, hay muchas cosas que hacen ruido, que no cierran, pero tiene una ventaja muy grande: que el argentino no quiere volver para atrás”, manifestó.

Y agregó que, más allá de quién conduzca el proceso político, considera fundamental preservar el rumbo: “Lo más importante para todos es que el rumbo no se cambie”.

En ese punto, la entrevista puso sobre la mesa uno de los problemas recurrentes de la política argentina: la dificultad para sostener determinadas transformaciones cuando cambia el gobierno.

Ardohain planteó la necesidad de evitar el regreso al “despilfarro”, los cortes de ruta y las tomas de organismos públicos que, según su evaluación, caracterizaron años anteriores.

El diputado también reconoció que la grieta política atraviesa la historia argentina y que las dudas sobre el futuro siguen presentes. Sin embargo, interpretó que el respaldo social al cambio expresado en las urnas constituye una oportunidad que no debería desperdiciarse.

Una responsabilidad que excede al Gobierno

La entrevista con Ardohain dejó una conclusión que va más allá de la aprobación de una iniciativa vinculada con el campo. Las transformaciones políticas y económicas no se sostienen solamente con leyes ni dependen exclusivamente de quien ocupa la Casa Rosada.

También requieren una sociedad dispuesta a participar, entidades capaces de mantener sus reclamos, productores que defiendan sus derechos y un periodismo que investigue, informe y controle al poder sin renunciar a su independencia.

El propio diputado insistió en la necesidad de involucrarse y convocar a todos los sectores. Su advertencia sobre el riesgo de retroceder con cada cambio de gobierno resume el desafío que planteó durante la conversación: que las diferencias políticas no terminen convirtiendo cada nueva etapa en una demolición de lo construido anteriormente. “Lo que no queremos es volver al pasado”, reiteró.

Para Ardohain, la Argentina tiene una oportunidad. Pero la continuidad de los cambios, según se desprende de sus declaraciones, no puede quedar librada únicamente a la voluntad de un presidente o a los resultados de una elección. El compromiso de la sociedad, del campo y del periodismo será parte de la disputa por el rumbo del país.

Satisfacción de CARBAP

Tras la aprobación del proyecto de ley contra el vandalismo rural, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), destacó que se trata de “un paso importante para fortalecer la protección de los productores y sus familias”.

“Destacamos especialmente el abordaje de la violación de domicilio rural. Ingresar sin autorización a un establecimiento rural vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí. El campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”, puntualizó la entidad.

La aprobación de este proyecto es un paso importante para defender a quienes trabajan, invierten y producen, y para que los delitos rurales tengan consecuencias. 📄 Leé el comunicado completo: https://t.co/WTT7YzI01n @PabloGinestet @kovavete @Gagavet1984 @Carlosmbilbao @catoardohain #SeguridadRural #SomosCARBAP #CARBAP #SomosCampo — CARBAP (@CARBAP_ARG) October 22, 2026

Y completó: “Valoramos este avance legislativo y convocamos a seguir trabajando para que existan herramientas legales efectivas que protejan la producción y garanticen el respeto por la propiedad. Sin seguridad ni respeto por el trabajo, no hay desarrollo rural posible”.

