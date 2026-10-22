“Dos Patronas”, grotesco criollo contemporáneo en El Camarín de las Musas

De la autora y directora de la exitosa La Sala Roja y la recientemente estrenada Siete Estaciones para hablar de Amor, llega una nueva comedia ácida y crítica con nuestra sociedad, la maternidad y las formas de criar: Dos Patronas.

La obra cuenta con dramaturgia y dirección de Victoria Hladilo y las actuaciones de Silvia Villazur, Celina Font, Darío Miño, Eugenia Aguilar. Se presenta los domingos a las 20 horas en El Camarín de las Musas, con entradas a la venta vía Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, calle Mario Bravo 960.

Una mujer llega a la casa de quien fue su empleada doméstica durante varias décadas. Quiere convencerla para que vuelva a trabajar con ella ya que su vida desde que se fue, se convirtió en un caos.

El hijo de la empleada, está estudiando y tiene planes para que su madre construya un futuro más justo. La hija de la patrona pretende ayudar a quien la crió ¿Cuál de las dos será?.

