Iron Maiden en Huracán: la canción que volvió a sonar después de 38 años

Iron Maiden volvió a demostrar por qué es una de las bandas más importantes de la historia del heavy metal con sus dos presentaciones sold out en el Estadio Huracán, los días martes 20 y miércoles 21 de octubre, con producción de Move Concerts.

Había que estar acá. Iron Maiden 2026. https://t.co/QoK2fxFMqR — Move Concerts Arg (@moveconcertsarg) October 22, 2026

En el marco de su Run For Your Lives World Tour, el grupo británico convirtió al Palacio Ducó en el escenario de una celebración que reunió canciones emblemáticas, potencia sonora y una puesta en escena a la altura de sus cinco décadas de trayectoria.

Con un repertorio centrado en los primeros álbumes de su discografía y una puesta en escena majestuosa, la banda liderada por Bruce Dickinson interpretó clásicos que marcaron a generaciones de seguidores y algunas canciones especialmente esperadas por sus fanáticos.

“Esperamos 50 años este momento”, declaró Bruce Dickinson ante un estadio repleto que reunió a diferentes generaciones.

A lo largo de más de dos horas, el setlist incluyó himnos imprescindibles como “The Number of the Beast”, “Run to the Hills”, “Powerslave”, “Hallowed Be Thy Name”, junto con temas como “Murders in the Rue Morgue”, “Killers”, “The Trooper” - donde agitaron la bandera argentina - y “Wrathchild”, donde apareció su mascota, Eddie the Head.

Una de las grandes sorpresas de esta gira es cuando suena “Infinite Dreams”, una canción que la banda no interpretaba en vivo desde 1988.

La recta final del espectáculo llegó con los bises: “Aces High”, “Fear of the Dark” y “Wasted Years”, tres clásicos que condensan la identidad musical de Iron Maiden y su capacidad para generar una comunión única con el público.

Las dos fechas porteñas contaron además con la participación de La H No Murió, el proyecto integrado por Claudio O'Connor y Tano Romano, que llevó al escenario el legado de Hermética y la potencia del metal argentino.

DALE LOCOOOOOOOOOOOOO https://t.co/k3EA4iu1nO — Move Concerts Arg (@moveconcertsarg) October 22, 2026

Con estas dos noches en Huracán, La Doncella de Hierro culminó su paso por Buenos Aires y seguirá por Brasil y Chile, en el marco de una gira que celebra sus 50 años de historia. Un nuevo capítulo en la relación entre la banda y el público argentino, que reunió a varias generaciones, y volvió a encontrarse con canciones que forman parte de la historia grande del heavy metal.

“Esto ha sido todo de nuestra parte por esta noche Argentina, pero no es un adiós, nos vamos a volver a ver, ¿de acuerdo? A todos ustedes los vamos a volver a ver”, sentenció Dickinson.

Con la promesa de volver, estos shows hicieron honor a sus cinco décadas de historia, con canciones inmortales y una conexión con Argentina que sigue intacta desde su primera visita en 1992.

