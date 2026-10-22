Verónica Magario: “El primer desafío hoy en Argentina es recuperar la credibilidad”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, aseguró que “la sociedad demanda que los tres poderes del Estado estemos a la altura de las circunstancias” ya que “necesita volver a creer en sus instituciones". Lo hizo al participar del Primer Encuentro Interinstitucional, organizando por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

Como parte de un conversatorio del que participaron el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Sergio Torres; el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso y el Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel; Magario expresó que “el primer desafío hoy en Argentina es recuperar la credibilidad”.

“Frente a la frustración de no poder conseguir trabajo, de estudiar una carrera y no poder ser competentes, de no poder acceder a los avances tecnológicos, de no llegar a fin de mes, hay una sociedad más violenta, más frustrada. No hay esperanza de vida en los jóvenes. Por eso además de una crisis económica, social y política, hay una crisis en la confianza de las instituciones”, expuso.

En esa línea, puntualizó que “la sociedad sigue demandando volver a creer en sus instituciones” y que “necesita hacerlo para volverse a ordenar, para poder tener perspectiva de vida y para poder creer que existe una Argentina posible donde se pueda trabajar, estudiar, crecer y ser feliz”.

Sobre este punto, la titular del Senado bonaerense sostuvo: “Tenemos el desafío de pensar cómo desde los ministerios, la Legislatura, el Poder Judicial podemos articular no sólo con las organizaciones barriales, la iglesia, la escuela, los clubes, sino también con los gobiernos locales que cumplen la función de implementación cotidiana de políticas públicas todos los días”.

Magario celebró la propuesta del Ministerio Público de compartir experiencias con universidades, organizaciones barriales, obispados. “Tener esta interconexión nos enriquece en la labor que tenemos que hacer”, consideró.

“Toda crisis económica trae violencia y siempre se manifiesta en los más desprotegidos que son los niños, los adolescentes, las mujeres y los abuelos. Por eso todos debemos ser parte de la construcción de una protección que se traduzca en una jubilación digna, en acceso al empleo, a la educación”, abundó.

Para finalizar, Magario afirmó que “la sociedad está cansada de los enfrentamientos” y que “lo que necesita frente a sus necesidades son repuestas contundentes”.

“Es un tiempo para aunarnos, repensarnos, y seguir trabajando de conjunto en cada barrio donde está cada necesidad”, cerró