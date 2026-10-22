Escándalo en Paraguay: un club quiso prohibir la ropa de una fotógrafa y tuvo que dar marcha atrás

El club de fútbol paraguayo Sportivo Ameliano quedó envuelto en una intensa polémica tras emitir un estricto código de vestimenta dirigido a periodistas y fotógrafos que concurrieran a cubrir sus partidos de fútbol. La iniciativa, motivada de forma directa por la difusión viral del atuendo de una reportera gráfica durante una cobertura previa, desató un fuerte repudio en el ambiente periodístico y obligó a la dirigencia a anular la restricción a las pocas horas.

El origen del conflicto y las prohibiciones impuestas

La controversia comenzó cuando se viralizó en redes sociales un video de la fotógrafa deportiva Adriana Caballero trabajando al borde del campo de juego con un conjunto deportivo ajustado de color blanco.

A partir de la repercusión de esas imágenes, el Departamento de Prensa de Sportivo Ameliano emitió un comunicado oficial de cara al encuentro frente a Olimpia. En el texto, la institución exigía una presentación de estilo "sport elegante", argumentando que "una buena imagen también comunica" y que se buscaba sostener un "ambiente familiar" para los jóvenes de las divisiones inferiores que asisten al estadio.

Entre las prohibiciones explícitas para los trabajadores de prensa se incluyeron:

Blusas escotadas o prendas que dejen el ombligo al descubierto.

Shorts de cualquier tipo.

Calzas deportivas que no fueran exclusivamente de color negro o azul oscuro.

La respuesta de la periodista y las disculpas de la dirigencia

El instructivo provocó la indignación inmediata de los trabajadores de los medios de comunicación. La propia Adriana Caballero rompió el silencio en el diario paraguayo Crónica, donde remarcó que la indumentaria no condiciona la capacidad profesional: “Ninguna mujer tiene que sentirse avergonzada, señalada o menospreciada por su manera de vestir”, sentenció.

Ante la escalada del escándalo, el presidente de la entidad, Héctor Melgarejo, intervino públicamente en la emisora Cardinal Deportivo para desautorizar la nota emitida por el área de prensa de su propia institución y confirmar su inmediata cancelación.

“Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas”, manifestó el titular del club, garantizando que todos los periodistas y fotógrafos podrán ingresar a los estadios a desarrollar sus tareas vestidos con total normalidad.