El consumo no frena su caída: mermaron las ventas en supermercados

El consumo en el canal minorista y mayorista continuó mostrando signos de contracción durante agosto de 2026. De acuerdo con la Encuesta de Supermercados y Autoservicios Mayoristas difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas a precios constantes en los supermercados registraron una caída interanual del 3,7% y una disminución del 0,8% en la comparación mensual desestacionalizada.

Con este comportamiento, el acumulado entre enero y agosto de 2026 presenta un descenso del 2,8% frente al mismo período del año anterior. En tanto, la serie tendencia-ciclo marcó una leve variación negativa del 0,3% respecto a julio.

#DatoINDEC Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en agosto de 2026 y 0,8% respecto del mes previo https://t.co/cnNRrmGyHK https://t.co/lGUPKJWHhP — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026

Retroceso generalizado en autoservicios mayoristas

La pérdida de dinamismo en el gasto de los hogares también se reflejó en las grandes superficies de venta al por mayor:

Caída interanual: Las ventas a precios constantes en autoservicios mayoristas se redujeron un 3,6% en agosto respecto al mismo mes de 2025.

Medición mensual: El índice desestacionalizado registró una merma del 1,2% en relación con julio , mientras que la serie tendencia-ciclo descendió 0,4% .

Acumulado del año: En los primeros ocho meses de 2026, el sector mayorista acumula un retroceso del 2,9% interanual.

#DatoINDEC Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 3,6% interanual en agosto de 2026 y 1,2% respecto de julio https://t.co/8UkXIA5U1E https://t.co/h0kdGbbkAN — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026

De este modo, ambos canales comerciales ratifican la racha negativa que atraviesa la demanda interna de artículos de primera necesidad.

Financiación e impacto en los medios de pago

El reporte del organismo estadístico detalló además la distribución de los $2,6 billones facturados a precios corrientes en el segmento de supermercados, evidenciando un alto peso del endeudamiento y los medios digitales sobre el total de las operaciones: