Economía | 22 oct 2026
EN CAÍDA LIBRE
El consumo no frena su caída: mermaron las ventas en supermercados
Según datos publicados por el INDEC, las ventas cayeron 3,7% interanual en agosto y retrocedieron 0,8% respecto al mes previo. En los autoservicios mayoristas la baja alcanzó el 3,6%, consolidando el parate en las compras de bienes esenciales.
El consumo en el canal minorista y mayorista continuó mostrando signos de contracción durante agosto de 2026. De acuerdo con la Encuesta de Supermercados y Autoservicios Mayoristas difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas a precios constantes en los supermercados registraron una caída interanual del 3,7% y una disminución del 0,8% en la comparación mensual desestacionalizada.
Con este comportamiento, el acumulado entre enero y agosto de 2026 presenta un descenso del 2,8% frente al mismo período del año anterior. En tanto, la serie tendencia-ciclo marcó una leve variación negativa del 0,3% respecto a julio.
#DatoINDEC Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en agosto de 2026 y 0,8% respecto del mes previo https://t.co/cnNRrmGyHK https://t.co/lGUPKJWHhP— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026
Retroceso generalizado en autoservicios mayoristas
La pérdida de dinamismo en el gasto de los hogares también se reflejó en las grandes superficies de venta al por mayor:
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Caída interanual: Las ventas a precios constantes en autoservicios mayoristas se redujeron un 3,6% en agostorespecto al mismo mes de 2025.
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Medición mensual: El índice desestacionalizado registró una merma del 1,2% en relación con julio, mientras que la serie tendencia-ciclo descendió 0,4%.
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Acumulado del año: En los primeros ocho meses de 2026, el sector mayorista acumula un retroceso del 2,9% interanual.
#DatoINDEC Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 3,6% interanual en agosto de 2026 y 1,2% respecto de julio https://t.co/8UkXIA5U1E https://t.co/h0kdGbbkAN— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026
De este modo, ambos canales comerciales ratifican la racha negativa que atraviesa la demanda interna de artículos de primera necesidad.
Financiación e impacto en los medios de pago
El reporte del organismo estadístico detalló además la distribución de los $2,6 billones facturados a precios corrientes en el segmento de supermercados, evidenciando un alto peso del endeudamiento y los medios digitales sobre el total de las operaciones:
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Tarjeta de crédito: Fue la opción más elegida, concentrando el 43,0% del total facturado ($1.125.612 millones) y un incremento a precios corrientes del 18,6% interanual.
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Tarjeta de débito: Representó el 23,9% de las operaciones ($625.010 millones), con un aumento del 14,0%respecto a agosto de 2025.
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Efectivo: Explicó el 17,0% de las ventas ($443.756 millones), mostrando una suba a precios corrientes del 35,2%.
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Otros medios de pago (billeteras virtuales, códigos QR, gift cards y vales): Representaron el 16,1% del total($422.551 millones) y anotaron la mayor suba relativa con un 50,2% interanual.