Chuby Leguizamón rechazó el proyecto para cambiarle el nombre al Puerto La Plata

La polémica por la identidad y la gestión del patrimonio histórico en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en la Legislatura. El senador bonaerense por el bloque Hechos, Marcelo "Chuby" Leguizamón, manifestó su rotundo rechazo al proyecto de ley que busca cambiar la denominación oficial del Puerto La Plata por el de “Puerto Región Capital”.

El debate parlamentario se encendió luego de que la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires emitiera un dictamen favorable para impulsar la modificación del nombre de la tradicional estación portuaria que une a los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada.

"Nació para La Plata": la defensa de 130 años de historia

𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨. 𝐍𝐎 𝐎𝐓𝐑𝐎 𝐍𝐎𝐌𝐁𝐑𝐄 No es un puerto con el nombre de La Plata. ES EL PUERTO DE LA PLATA. https://t.co/a1w57joB7R — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) October 22, 2026

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, Leguizamón sostuvo que la iniciativa intenta restar identidad a la capital provincial. “No es un puerto con el nombre de La Plata. Es el puerto de La Plata. Hay cosas que no se discuten, porque ya las escribió la historia”, afirmó el legislador.

En su argumentación, el senador repasó los orígenes de la infraestructura marítima construida a finales del siglo XIX:

“En 1880 la provincia se quedó sin capital y decidió fundar una nueva. Las Lomas de la Ensenada se eligieron porque ahí la nueva capital podía tener su propio puerto de ultramar. La ciudad se fundó en 1882, las obras empezaron en 1883 y se inauguró en 1890. No le pusieron el nombre de una ciudad vecina: se construyó para esa ciudad. Se llama La Plata porque nació para La Plata”, remarcó.

Asimismo, aunque reconoció la historia portuaria de Ensenada, aclaró que "para reconocer a Ensenada no hace falta borrar a La Plata".

Críticas al costo del cambio y al vaciamiento identitario

Respecto a la denominación propuesta por el dictamen de comisión —“Puerto Región Capital”—, Leguizamón cuestionó la paradoja de la nomenclatura: “Le sacan el nombre a la capital para ponerle 'Capital'. Mantienen la idea y borran a la ciudad. Es un cambio que no cambia nada, salvo lo único que el puerto tenía: 130 años de historia”.

A su vez, el representante bonaerense criticó la falta de prioridades productivas en la discusión legislativa:

Falta de impacto económico: “Nadie se preguntó lo básico. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos barcos más van a llegar? ¿Qué inversión trae? ¿Cuántos empleos crea?” , apuntó.

Déficit de infraestructura: Remarcó que al complejo portuario le faltan accesos viales y ferroviarios, inversión y competitividad.

Por último, Leguizamón enmarcó esta iniciativa dentro de una seguidilla de decisiones políticas que afectan el patrimonio platense: “Primero fue la República de los Niños. Después, el Teatro del Lago. Más tarde, la función de capital. Y ahora, el Puerto. Ya no parece casualidad. Parece costumbre”, concluyó.