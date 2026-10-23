Cierre de minas: el Senado empezó a definir nuevas obligaciones para las empresas

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, presidida por la senadora Flavia Royón (Primeros Los Salteños), y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezada por la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), realizaron una reunión informativa para analizar dos proyectos de ley destinados a regular el cierre de minas.

La plenaria desarrollada en el Salón Azul del Palacio Legislativo tuvo como eje principal el establecimiento de obligaciones ambientales y financieras para las empresas mineras, cuando finaliza la explotación de los yacimientos.

Las iniciativas que se presentaron son del senador Flavio Fama (UCR) y la mencionada Terenzi, que reproduce proyecto de ley que modifica el Código de Minería, respecto de incorporar el título final “Régimen de Cierre de Minas”; y el de Lucía Corpacci (Justicialista) y otros, que modifica su similar 1919 y s/m —Código de Minería—, respecto de incorporar el título final “Régimen de Cierre de Minas”.

“En los próximos años se van a dar cierres de minas que están en sus estadíos finales y necesitamos tratar esto para que haya una línea uniforme y para dar certidumbre jurídica”, expresó Royón, al tiempo que manifestó que esta cuestión “se debe plantear desde el inicio del proyecto minero”, mientras adelantaba que ambas propuestas “abordan una manera de garantizar como remediar estos pasivos ambientales y los recursos para ello”.

Seguidamente, al presentar su iniciativa, Fama dijo que la misma fue tomada de una propuesta del COFEMIN (Consejo Federal de Minería) que junto con Terenzi la transformaron en un proyecto de ley.

“Se incorpora un capítulo nuevo al Código de Minería con los requisitos que las empresas tienen que tener y los recaudos que la autoridad de aplicación debe tener, en los controles de cierres de minas”, expresó Fama quien comentó que “hay pocos antecedentes normativos, sólo en Catamarca, San Juan y Santa Cruz”.

Luego, Terenzi completó sobre el proyecto diciendo que la parte que más interesa es la que plantea como objetivo “garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer el de las generaciones futuras”.

A continuación, Corpacci al informar sobre su iniciativa manifestó que “para aquellos que queremos minería en nuestras provincias es fundamental tener el procedimiento de cierres de minas y lo que estamos haciendo es modificar el Código Minero”. Además, la senadora puso el acento en las sanciones de su propuesta: “Para un cierre de minas no ejecutado como corresponde, nosotros lo hemos incorporado como un delito penal y civil”.

🔗Podés descargar el proyecto de ley que modifica su similar 1919 y Código de Minería respecto de incorporar el título final "Régimen de Cierre de Minas" acá: https://t.co/Mrq6ZZXjWw — Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 21, 2026

Después de las apreciaciones y sugerencias de algunos senadores, la presidente de la Comisión de Minería Energía y Combustibles cerró convocando a una nueva reunión, a definir, con invitados para llegar acuerdo.