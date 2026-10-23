Mariano Cascallares destacó el “protagonismo” de Almirante Brown en la final de los Juegos Bonaerenses

En la tercera jornada de la final de los Juegos Bonaerenses que se desarrolla en Mar del Plata, los representantes de Almirante Brown recibieron la visita del diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani, quienes los alentaron en cada competencia y los acompañaron en el último tramo de los Juegos.

En efecto, Cascallares y Fabiani presenciaron la coronación con medalla de oro en natación el deportista browniano trasplantado Hernán Sachero. Luego estuvieron junto a los atletas del distrito en cada participación, y por la noche dialogaron con ellos en plena cena preparando la última jornada de competencia.

En la jornada del jueves, Mariano Cascallares también disertó en el Foro Provincial del Deporte, junto al subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo. Allí, el legislador peronista recibió un reconocimiento por su “labor y compromiso hacia el deporte adaptado en Almirante Brown”.

A poco de la finalización de la edición 2027 de los Juegos Bonaerenses, Almirante Brown continúa en el podio de los ganadores y con buenas perspectivas luego de que en la última edición consiguiera el segundo lugar detrás de General Pueyrredón.

En el medallero general, Almirante Brown se ubica en el segundo puesto, con 22 medallas de oro, 10 de plata y 5 de bronce. El primer lugar es para General Pueyrredon, que también suma 22 preseas doradas, pero cuenta con 17 de plata y 9 de bronce.

El tercer puesto corresponde a Lomas de Zamora, con 20 de oro, 8 de plata y 8 de bronce; el cuarto a Quilmes con 20 de oro, 7 de plata y 4 de bronce.

Ganadores brownianos en las primeras jornadas

Los representantes de Almirante Brown tuvieron una destacada participación en las primeras jornadas, con numerosas medallas de oro en distintas disciplinas deportivas y culturales.

En atletismo PCD (personas con discapacidad) se consagraron Julio Giménez, Juan Gauna, Ailín Llanos y Noelia Carolina Molina; en lanzamiento de bala, Josefa Moline y Uriel Vacaflor; y en lanzamiento de clava, Aarón Benjamín Lezcano. En natación PCD, los ganadores fueron Ian Pérez Schmidt, Bautista Sanabria, Laura Torres, Aron Fernández, Gustavo Cáceres y Emiliano Vergara. Además, Johana Domínguez obtuvo el oro en salto en largo visual PCD y Ana Baraibar Caruso en taekwondo.

También alcanzaron el primer puesto Enzo Castelo y Victoria Dagrava Burgos, en la categoría única de tango juvenil, y Sofía Gómez, en malambo sub 18. En natación PCD, Bautista Sanabria logró la mejor marca provincial, mientras que

Finalmente Aron Fernández consiguió la mejor marca provincial y superó su marca personal de 2025.

