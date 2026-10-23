“Tangos antes del fin” en el notable Café La Poesía

Este viernes 23 de octubre, a las 21 horas, la cita con la música ciudadana es en uno de los hermosos Bares Notables porteños. Es en el marco del Ciclo “Dúos de Tangos” que presenta HD Producciones Artísticas, en el Café La Poesía (Chile 502, San Telmo).

Vero Costa (voz) y Andrés Linetzky (piano) presentan “Che, Tango” en su espectáculo “Tangos antes del fin”, con entradas a la venta a través de Chicle.ar.

Los artistas invitan a recorrer algunos de los tantos paisajes que nos ofrece el tango, que son tan nuestros, tan de todos los días... y que están a la vuelta de la esquina, agazapados, esperando sorprendernos.

El nombre del disco, “Che, Tango”, refiere a una de las grabaciones que estarán presentando en este LP, cuya música fue compuesta por Andrés Linetzky y la letra, escrita por Vero Costa.