Monumento a los Españoles: los primeros cortes por la visita de León XIV

Por la visita del Papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará desde el domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires empiezan los preparativos del armado de estructuras en la zona del Monumento a los Españoles.

Sábado 24 de octubre

Desde la madrugada del sábado hasta la mañana, corte total en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, por el armado de estructuras.

Desde la mañana del sábado hasta la noche del martes 3 de noviembre, cortes parciales en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre

Desde la madrugada del miércoles 4 y hasta el sábado 14 de noviembre, habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador entre Avenida Olleros y Ugarteche.

A medida que avancen los trabajos se irán comunicando las actualizaciones de cortes y desvíos, que pueden tener modificaciones, además de los detalles del operativo.

