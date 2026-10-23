Netflix anunció un documental sobre Charly García en el día de su cumpleaños 75

En el día del cumpleaños número 75 de Charly García, referente absoluto del rock nacional y la música popular argentina, la plataforma Netflix anunció un documental sobre su vida y obra.

La producción audiovisual está dirigida por Alejandro Hartmann y producida por Haddock Films.

Según destacó Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films, “este documental es un orgullo y una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad”.

“Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”, completa.

El documental de Charly García llega a Netflix. Bien, ¿no? https://t.co/cc4klYdRpf — CheNetflix (@CheNetflix) October 23, 2026

“Ahora sí. Charly por Charly”, dice el propio García con “Demoliendo hoteles” de fondo, en un adelanto que pudo verse en redes sociales, anunciando que “próximamente” se viene el estreno.

“No llueve, escupen”

Hay frases que se convierten en historia. Y hay momentos en los que el rock demuestra que no entiende de pronósticos.

En octubre de 2004, bajo una lluvia torrencial en el estadio de Ferro, Charly García protagonizó una de las escenas más icónicas del rock nacional. Una interpretación épica de “Seminare”, que quedó sellada con un Charly García, subido al piano y con la histórica frase “No llueve, escupen”.

Años después, aquella imagen sigue representando el espíritu del festival más grande y querido del rock nacional: música, irreverencia y una conexión con el público capaz de transformar una noche imposible en un recuerdo inolvidable.

Hoy, en el cumpleaños de Charly, esa historia vuelve a sonar mientras el Quilmes Rock se prepara para escribir un nuevo capítulo.

La edición 2027 ya está en marcha y la expectativa crece: cada vez falta menos para conocer la grilla oficial.

Hasta el 30 de octubre, los fanáticos pueden participar de Prode Rock, la experiencia digital que invita a pronosticar qué artistas formarán parte de cada jornada del próximo Quilmes Rock. La propuesta transforma la espera en un juego colectivo y les da a los seguidores la posibilidad de imaginar su festival ideal antes de que se anuncien los nombres oficiales.

Cada participación suma puntos y permite competir por el gran premio: “Quilmes Rock a tu casa”, una experiencia que llevará a una banda del festival a tocar en vivo en el hogar del ganador, para él y hasta diez amigos invitados. Además, el premio incluye dos entradas All Access para vivir el festival.

La propuesta también invita a los fanáticos a llevar su pasión un paso más allá: mediante herramientas de inteligencia artificial, podrán intervenir sus propias fotos para imaginarse sobre el escenario, como integrantes de una banda o formando parte de la grilla.