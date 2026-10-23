Tragedia en el Mercado Central: una joven murió arrollada por un acoplado y su hijo lo vio todo

Una joven de 26 años murió arrollada por un acoplado que se desprendió de una unidad tractora y avanzó varios metros en la playa de la Nave 6 del Mercado Central, ubicado en el partido de La Matanza.

Cabe mencionar que el pequeño hijo de la víctima presenció el trágico accidente, ocurrido en la noche de este jueves, investigado como homicidio culposo.

Sandra Campín Guarachi había bajado de una Renault Kangoo y se encontraba delante del vehículo cuando el acoplado desenganchado comenzó a desplazarse por inercia. El rodado la aplastó y arrastró también al utilitario.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, los trabajadores que se encontraban en la zona alertaron al personal de seguridad tras escuchar pedidos de auxilio y presenciar la secuencia.

Los información policial indica que el desplazamiento habría sido accidental y la inercia del acoplado provocó que avanzara varios metros sobre Campín Guarachi y la Kangoo.

Una ambulancia arribó al predio minutos después y el personal médico constató la muerte de la joven, que sufrió lesiones al ser arrollada y aplastada por el acoplado de gran porte.

Todo sucedió con la presencia del hijo de la víctima dentro de la Renault Kangoo, quien permaneció en estado de shock al lado del cuerpo.

Resta precisar que la investigación quedó a cargo de la Comisaría Norte 11ª del Mercado Central. Los investigadores aún no determinaron si el movimiento del acoplado obedeció a una falla mecánica, un desperfecto en el sistema de frenos u otra circunstancia.