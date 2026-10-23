Noche Inmortal para Los Pericos en el Gran Rex

Los Pericos llevaron su nuevo disco, Inmortal, al Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires, en una noche que también reunió los clásicos inolvidables de su carrera e invitados especiales.

El show comenzó con un video introductorio que repasó el recorrido de las Cápsulas del Tiempo, una iniciativa en la que Los Pericos enterraron objetos vinculados al disco en Córdoba, Rosario, Guadalajara, Mendoza y Salta.

Mientras se proyectaban las imágenes de este viaje, el proyecto electrónico “Raiman Music” musicalizó la intro y acompañó la previa de la entrada de la banda al escenario, dando inicio a una noche en la que Inmortal y los grandes clásicos fueron protagonistas.

Uno de los grandes momentos llegó con la presencia de invitados que se sumaron al escenario para llevar las colaboraciones de Inmortal.

Néstor, de Nonpalidece se unió a la banda para tocar “La Tierra”, mientras que El Plan de la Mariposa se subió para interpretar juntos “Amor Bonsai”. Dos encuentros que trasladaron al vivo el espíritu del nuevo álbum y que tuvieron su punto más alto cuando todos los invitados compartieron el escenario para interpretar “Sin Cadenas”, uno de los himnos de Los Pericos.

La noche también tuvo lugar para viajar a otra etapa clave de la historia de Los Pericos con un segmento dedicado a 7, uno de los discos más emblemáticos de su recorrido. En una puesta con impronta electrónica, sonaron “Largo Viaje” y “Satelite de Vos”, dos temas muy celebrados por el público que volvieron a demostrar la amplitud musical de la banda.

Otro momento especial llegó con la participación de Marto Gutman, histórico fundador de Los Pericos, quien se sumó al escenario para tocar “Ojos de Ciudad”, en un reencuentro con los primeros años de la banda.

Ahora, la gira de INMORTAL continúa con shows confirmados en Chile, Colombia, México, Argentina, y Uruguay.

Próximos recitales

24 de octubre - Festival Bamba, Santiago de Chile, Chile

25 de octubre - Ibagué, Ciudad Rock , Colombia

29 de octubre - Estudio Cavaret, Guadalajara, Mexico

30 de octubre- Festival de las Ánimas, Ozumba , México

31 de octubre - Rock Star Fest, León, México

2 de Noviembre - Festival Cultural Calaveras, Aguascalientes, Mexico

28 de noviembre: Patagonia Wine Fest, Neuquén, Argentina

11 de diciembre: Fiesta de la X, Montevideo, Uruguay

La lista del Gran Rex

La Verdad

Inmortal

One Way

Hace lo que Quieras

Complicado y Aturdido

Jamaica Reggae

Baila el Cielo

Mucha Experiencia

Waiting

La Tierra ft Nestor (Nonpalidece)

Su Galan

Jamaica Blood

Caliente

Corazón Cristal

Anónimos

Boulevard

Me Late

Párate y mira

City Eyes

Pupilas Lejanas

Satelite de Vos

Largo Viaje

Lindo Dia

Hiena

Amor Bonsai ft El Plan de la Mariposa

Sin Cadenas Ft Nestor y El Plan de la Mariposa

Runaway

Eu Vi Chegar

El Ritual de la Banana

Home Sweet Home

Inquilino en el Espacio

Casi Nunca lo ves