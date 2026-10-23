Espectáculos | 23 oct 2026
Música
Noche Inmortal para Los Pericos en el Gran Rex
La banda de Juanchi Baleiron presentó su nuevo disco en calle Corrientes. Además, con todos los clásicos, desató una fiesta a la que no faltaron invitados de lujo.
Los Pericos llevaron su nuevo disco, Inmortal, al Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires, en una noche que también reunió los clásicos inolvidables de su carrera e invitados especiales.
El show comenzó con un video introductorio que repasó el recorrido de las Cápsulas del Tiempo, una iniciativa en la que Los Pericos enterraron objetos vinculados al disco en Córdoba, Rosario, Guadalajara, Mendoza y Salta.
Mientras se proyectaban las imágenes de este viaje, el proyecto electrónico “Raiman Music” musicalizó la intro y acompañó la previa de la entrada de la banda al escenario, dando inicio a una noche en la que Inmortal y los grandes clásicos fueron protagonistas.
Uno de los grandes momentos llegó con la presencia de invitados que se sumaron al escenario para llevar las colaboraciones de Inmortal.
Néstor, de Nonpalidece se unió a la banda para tocar “La Tierra”, mientras que El Plan de la Mariposa se subió para interpretar juntos “Amor Bonsai”. Dos encuentros que trasladaron al vivo el espíritu del nuevo álbum y que tuvieron su punto más alto cuando todos los invitados compartieron el escenario para interpretar “Sin Cadenas”, uno de los himnos de Los Pericos.
La noche también tuvo lugar para viajar a otra etapa clave de la historia de Los Pericos con un segmento dedicado a 7, uno de los discos más emblemáticos de su recorrido. En una puesta con impronta electrónica, sonaron “Largo Viaje” y “Satelite de Vos”, dos temas muy celebrados por el público que volvieron a demostrar la amplitud musical de la banda.
Otro momento especial llegó con la participación de Marto Gutman, histórico fundador de Los Pericos, quien se sumó al escenario para tocar “Ojos de Ciudad”, en un reencuentro con los primeros años de la banda.
Ahora, la gira de INMORTAL continúa con shows confirmados en Chile, Colombia, México, Argentina, y Uruguay.
Próximos recitales
- 24 de octubre - Festival Bamba, Santiago de Chile, Chile
- 25 de octubre - Ibagué, Ciudad Rock , Colombia
- 29 de octubre - Estudio Cavaret, Guadalajara, Mexico
- 30 de octubre- Festival de las Ánimas, Ozumba , México
- 31 de octubre - Rock Star Fest, León, México
- 2 de Noviembre - Festival Cultural Calaveras, Aguascalientes, Mexico
- 28 de noviembre: Patagonia Wine Fest, Neuquén, Argentina
- 11 de diciembre: Fiesta de la X, Montevideo, Uruguay
La lista del Gran Rex
La Verdad
Inmortal
One Way
Hace lo que Quieras
Complicado y Aturdido
Jamaica Reggae
Baila el Cielo
Mucha Experiencia
Waiting
La Tierra ft Nestor (Nonpalidece)
Su Galan
Jamaica Blood
Caliente
Corazón Cristal
Anónimos
Boulevard
Me Late
Párate y mira
City Eyes
Pupilas Lejanas
Satelite de Vos
Largo Viaje
Lindo Dia
Hiena
Amor Bonsai ft El Plan de la Mariposa
Sin Cadenas Ft Nestor y El Plan de la Mariposa
Runaway
Eu Vi Chegar
El Ritual de la Banana
Home Sweet Home
Inquilino en el Espacio
Casi Nunca lo ves