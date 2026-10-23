Juanchi Zabaleta dijo que Cristina Kirchner “ha dejado de ser la síntesis del peronismo”

El exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, cuestionó la interna en el peronismo, hizo especial hincapié en el rol de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y condenó la “foto” del Frente de Todos, un Gobierno que integró como ministro de Desarrollo Social.

“Cristina no puede ser candidata. Hay un fallo injusto, punto aparte”, enfatizó Zabaleta cuando en Cara a Cara de Crónica le consultaron: “¿Cristina libre y Cristina candidata?”.

Acto seguido, sostuvo que la titular del Partido Justicialista “tendría que acompañar y fortalecer un proceso de renovación en el peronismo, tendría que garantizar la lógica de una primaria”.

“CFK NO PUEDE SER CANDIDATA”. Juanchi Zabaleta en Crónica “CFK ha dejado de ser la síntesis del peronismo, hoy es la referente de La Cámpora y de algún intendente”. https://t.co/UXNFdL0ERm — si hay video hay clipeo (@PabloNavas92) October 23, 2026

“Claramente es protagonista de esta etapa, pero desde otro lugar. Cristina Kirchner ha dejado de ser la síntesis del peronismo, hoy no hay una síntesis en el peronismo”, arremetió Juanchi.

Mal recuerdo del Frente de Todos

Por otra parte, juzgó que “hay que pelearse con lo que representa lo viejo, la foto del 2019 con el Frente de Todos. Es una subestimación permanente a la cabeza de la gente. En las redes, la tele, el almacén se habla y hay un recuerdo complicado de eso”.

“En 2011 se ganó. Pero en 2013 perdimos 2015 y 2017, perdimos. Se ganó en 2019 y volvimos a perder en 2021, 2023 y 2025 ¿Alguien se hace cargo de esto?”, interrogó.

“Pegá un volantazo, freno de mano y girá, vamos para otro lado. No repitas la foto del Frente de Todos porque en la memoria colectiva queda que prometió mejores jubilaciones, bajar la inflación, asado los domingos, y eso no pasó. Esto (el Gobierno de Javier Milei) es más complicado”, pero “hay una lógica de no querer volver tan para atrás”, concluyó Zabaleta.