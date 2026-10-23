“El movimiento. El pasado no se detiene”, estrena en el Cervantes

El jueves 29 de octubre a las 21 horas se estrena El movimiento. El pasado no se detiene, escrita y dirigida por Javier Daulte, en la Sala Orestes Caviglia del Teatro Nacional Cervantes.

La pieza es el tercer espectáculo de la Compañía Callejón y cuenta con actuaciones de Vale Camino, Ramiro Delgado, Julia Gárriz, Jorge Gentile, Luciana Grasso, Silvina Katz, Paula Manzone, Agustín Meneses, William Prociuk, María Villar.

La obra tiene diseño de movimiento de Vero Pecollo, colaboración artística de Zoilo Garcés, diseño sonoro de Lolo Micucci, diseño de iluminación de Matías Sendón, diseño de vestuario de Ana Markarian, diseño de escenografía de Alicia Leloutre y José Escobar. La diirección general es de Javier Daulte.



Una agencia de publicidad prepara una campaña sin saber qué producto debe vender. Una clienta irrumpe con una historia que conecta el presente con la guerra de Malvinas.

Todo ocurre en esa hora y veinte que dura la representación. Pero sabemos que el tiempo en el teatro es elástico. Se estira o se encoge según misteriosas causas. A veces, aquello que creíamos lejano se vuelve familiar. Otras veces, lo familiar se vuelve extrañísimo.

“Quizás el teatro tenga la posibilidad de alterar nuestra relación con el tiempo. No para viajar hacia el pasado ni para reconstruirlo, sino para abrir una reflexión en el presente de la representación”, dice Daulte.

Asimismo, resalta que “fue necesario atravesar ese imposible pliegue del tiempo para tomar contacto con algo tan concreto como invisible: aquello que permanece cuando creemos que una historia ya terminó. Algo que se mueve, aunque no sepamos hacia dónde. Algo que, acaso, todavía está buscando la forma de ser dicho. El movimiento”, sentencia

El movimiento. El pasado no se detiene se presentará a partir del jueves 29 de octubre hasta el domingo 13 de diciembre, de jueves a domingo a las 21 horas con localidades a $ 20.000 disponibles en la web del teatro y en la boletería del TNC (Libertad 815).