Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, financista ligado a la AFA

El dueño de Sur Finanzas y allegado a la Asociación del Fútbol Argentino, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de la investigación que lo tiene como principal apuntado por encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión.

El magistrado determinó que el financista vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, mintió sobre su domicilio y nunca se presentó en el juzgado como debía hacerlo todos los meses. Tampoco entregó todos los rodados secuestrados y a otros los devolvió fuera de término.

Cuando el personal judicial fue a notificarlo al barrio cerrado que había declarado como domicilio, la seguridad del lugar informó que hacía alrededor de un año que Vallejo no vivía allí.

Según indicaron fuentes judiciales citadas por el diario La Nación, se amplió la imputación sobre Vallejo porque fueron citadas a declarar en indagatoria 21 personas y 17 empresas. Entre ellas, la madre del propio financista, Graciela Beatriz Vallejo.

Según la investigación, Vallejo habría tenido un rol clave en una presunta red que operaba a través de la financiera, con vínculos en el fútbol argentino. Entre esos lazos, se mencionan relaciones comerciales con la casa madre del fútbol argentino y distintos clubes.

De acuerdo con las denuncias, los fondos otorgados por la firma a instituciones deportivas con dificultades económicas podrían haber sido utilizados para maniobras de lavado de activos.