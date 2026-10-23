viernes 23 de octubre de 2026 - Edición Nº4598

Política | 23 oct 2026

COMODORO PY

Comenzó el juicio unificado por Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner

El Tribunal Oral Federal 5 dio inicio al debate oral por presunta asociación ilícita y lavado de dinero a través del alquiler de hoteles e inmuebles. La exmandataria y el diputado siguieron la primera audiencia de forma virtual desde la plataforma Zoom.

Cristina y máximo Kirchner presenciaron la primera audiencia de manera remota.
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En los tribunales federales de Comodoro Py, comenzó este viernes 23 de octubre el juicio oral y público unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene como principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

El proceso es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Durante la primera jornada, el tribunal autorizó a CFK y su hijo a conectarse mediante la plataforma Zoom, mientras que abogados defensores, querellantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el fiscal Diego Velasco asistieron de manera presencial.

Se trata del tercer juicio por corrupción que afronta la ex vicepresidenta y del primer proceso oral en el que se sienta en el banquillo el diputado Máximo Kirchner.

La acusación de la Fiscalía: "Plan criminal y maniobra de corrupción"

Durante la audiencia, la Fiscalía dio lectura a los requerimientos de elevación a juicio, señalando la existencia de una “compleja maniobra de corrupción” montada por una “organización criminal” orientada al reciclaje de fondos provenientes de la obra pública vial a través de sociedades hoteleras e inmobiliarias de la familia.

De acuerdo con el dictamen fiscal:

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron al plan criminal el poder y la jerarquía como jefes, mientras que Máximo Kirchner actuó como organizador de una asociación ilícita dedicada a apoderarse de fondos públicos entre mayo de 2003 y diciembre de 2016”.

El Ministerio Público Fiscal detalló que Máximo Kirchner tuvo un rol operativo clave al presidir la firma Los Sauces S.A., coordinar la adquisición de inmuebles en Puerto Madero y hoteles en El Chaltén, además de firmar los contratos de alquiler con empresas de Lázaro Báez, que representaron el 88% de la facturación de la sociedad.

Unificación de causas y otros imputados

Inicialmente, el TOF 5 contemplaba juzgar los expedientes por separado. Sin embargo, tras una apelación, la Cámara de Casación dispuso la unificación de ambos juicios para evitar la fragmentación de la prueba.

Además de la familia Kirchner, la causa abarca a otros 17 imputados, entre los que se destacan los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, así como el excontador familiar Víctor Manzanares, quien presenció la lectura del requerimiento en la sala de audiencias.

Cómo sigue el calendario judicial

Tras la lectura formal de los cargos e imputaciones, el tribunal dispuso un cuarto intermedio. Las audiencias se reanudarán el lunes 26 de octubre para continuar con las lecturas técnicas de la causa, instancia en la que el tribunal evaluará las futuras obligaciones de presencia física para los acusados.

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