Comenzó el juicio unificado por Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner

En los tribunales federales de Comodoro Py, comenzó este viernes 23 de octubre el juicio oral y público unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene como principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

El proceso es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Durante la primera jornada, el tribunal autorizó a CFK y su hijo a conectarse mediante la plataforma Zoom, mientras que abogados defensores, querellantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el fiscal Diego Velasco asistieron de manera presencial.

Se trata del tercer juicio por corrupción que afronta la ex vicepresidenta y del primer proceso oral en el que se sienta en el banquillo el diputado Máximo Kirchner.

#CausaVialidad ⚖️📃 “Es inocente”: la prueba con la que buscan habilitar la candidatura de Cristina La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo elemento contable con el que buscará revisar su condena en la causa Vialidad y suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los abogados sostienen que la documentación demuestra que “se condenó a una persona inocente” y apuntan a que pueda recuperar sus derechos políticos de cara a 2027. 📌 La nueva evidencia surge de registros oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad que aparecieron en el marco de la causa Cuadernos. 📌 Según la defensa, las planillas muestran que el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió el 0,85 % de los fondos del fideicomiso analizado entre 2009 y 2015. 📌 Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego llevarán la documentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y también recurrirán a la Justicia argentina. 📌 El objetivo es conseguir una revisión de la condena y suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que actualmente impide una eventual candidatura de la expresidenta. 👎🏼 La defensa sostiene que estos registros contradicen aspectos centrales de la acusación: anunció que impulsará un recurso de revisión ante los tribunales argentinos, y que buscarán que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas analice el planteo internacional. 👨🏽‍⚖️👩🏽‍⚖️ La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, sin embargo, se encuentra firme desde junio de 2025, cuando la Corte Suprema desestimó el recurso presentado por Fernández de Kirchner. 🗳 La estrategia tiene además una consecuencia política concreta: intentar remover la inhabilitación antes del proceso electoral de 2027, aunque la aceptación de los argumentos y sus eventuales efectos dependerán de las decisiones de los organismos y tribunales intervinientes. 👉 https://t.co/kuhK8DOH3T 💬 ¿Creés que Cristina Kirchner debería poder presentarse como candidata en las elecciones presidenciales del año próximo? #CristinaKirchner #CausaVialidad #Justicia #Elecciones2027 #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) September 16, 2026

La acusación de la Fiscalía: "Plan criminal y maniobra de corrupción"

Durante la audiencia, la Fiscalía dio lectura a los requerimientos de elevación a juicio, señalando la existencia de una “compleja maniobra de corrupción” montada por una “organización criminal” orientada al reciclaje de fondos provenientes de la obra pública vial a través de sociedades hoteleras e inmobiliarias de la familia.

De acuerdo con el dictamen fiscal:

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron al plan criminal el poder y la jerarquía como jefes, mientras que Máximo Kirchner actuó como organizador de una asociación ilícita dedicada a apoderarse de fondos públicos entre mayo de 2003 y diciembre de 2016”.

El Ministerio Público Fiscal detalló que Máximo Kirchner tuvo un rol operativo clave al presidir la firma Los Sauces S.A., coordinar la adquisición de inmuebles en Puerto Madero y hoteles en El Chaltén, además de firmar los contratos de alquiler con empresas de Lázaro Báez, que representaron el 88% de la facturación de la sociedad.

Unificación de causas y otros imputados

Inicialmente, el TOF 5 contemplaba juzgar los expedientes por separado. Sin embargo, tras una apelación, la Cámara de Casación dispuso la unificación de ambos juicios para evitar la fragmentación de la prueba.

Además de la familia Kirchner, la causa abarca a otros 17 imputados, entre los que se destacan los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, así como el excontador familiar Víctor Manzanares, quien presenció la lectura del requerimiento en la sala de audiencias.

Cómo sigue el calendario judicial

Tras la lectura formal de los cargos e imputaciones, el tribunal dispuso un cuarto intermedio. Las audiencias se reanudarán el lunes 26 de octubre para continuar con las lecturas técnicas de la causa, instancia en la que el tribunal evaluará las futuras obligaciones de presencia física para los acusados.