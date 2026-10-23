“La verdad triunfa”: el mensaje de Milei tras ser sobreseído en la causa $Libra

Pocas horas después de que la Justicia federal dictara su sobreseimiento definitivo y el de su hermana Karina en la causa por la criptomoneda $Libra, el presidente Javier Milei se expresó a través de sus redes sociales con un contundente mensaje de matriz filosófica.

En su cuenta oficial de Instagram, el jefe de Estado compartió una célebre frase atribuida al filósofo griego Epicteto, exponente de la escuela estoica:

“La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre de complicidad”.

La publicación en el feed de la red social generó de inmediato un alto impacto, acumulando miles de "me gusta" y cientos de comentarios de apoyo de sus seguidores tras el fallo dictado en los tribunales de Comodoro Py.

Cierre definitivo de la causa $Libra por inexistencia de delito

La reacción del mandatario se produjo tras la resolución dictada este viernes por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, quien hizo lugar al dictamen del fiscal Eduardo Taiano y dispuso el sobreseimiento por inexistencia de delito.

La medida judicial benefició tanto a los hermanos Milei como a otros nueve imputados, argumentando que la difusión del token el 14 de febrero de 2025 no constituyó una maniobra engañosa ni encuadró en una figura penal.

#Criptoestafa ⚖️🪙 Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei por inexistencia de delito El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa penal iniciada tras el lanzamiento y difusión del token $Libra. La decisión fue adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano. 📌 El magistrado consideró que los hechos denunciados “no encuadran en una figura legal” ni constituyen un delito penal. 📌 El sobreseimiento también alcanzó a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis. 📌 La investigación incluyó pericias digitales, análisis de movimientos financieros y trazabilidad de operaciones realizadas en la red Solana. 📌 El expediente quedó definitivamente cerrado ante la ausencia de querellantes habilitados para apelar la decisión. 💸💸 La causa se había iniciado luego del lanzamiento de $Libra, el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió el proyecto desde su cuenta de X. La cotización del activo pasó en pocos minutos de US$ 0,01 a un pico cercano a los US$ 5 y posteriormente sufrió un abrupto desplome. 🤔 Según los denunciantes, un grupo reducido de billeteras virtuales retiró alrededor de US$ 100 millones, mientras más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas. Sin embargo, Martínez de Giorgi concluyó que no se logró acreditar un engaño penalmente relevante que hubiera inducido a los inversores a adquirir el activo. 👉 https://t.co/8XNTOIWyVZ 💬 ¿Qué lectura hacés del cierre judicial de la causa $Libra? #Libra #JavierMilei #KarinaMilei #Justicia #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 23, 2026

En los fundamentos del fallo, el magistrado remarcó que la publicación presidencial en redes pudo dar visibilidad al activo digital, pero que esa circunstancia no probaba una falsedad ni una estafa intencionada hacia los inversores. Con la decisión del tribunal y ante la ausencia de querellantes, la causa quedó formalmente archivada.