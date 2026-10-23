viernes 23 de octubre de 2026 - Edición Nº4598

Política | 23 oct 2026

REACCIÓN EN REDES

“La verdad triunfa”: el mensaje de Milei tras ser sobreseído en la causa $Libra

El Presidente compartió una cita del filósofo estoico Epicteto en Instagram luego de que la Justicia federal cerrara la causa por inexistencia de delito. La publicación acumuló miles de interacciones.

Javier Milei.
TAGS: JAVIER MILEI, JUSTICIA, KARINA MILEI, MARCELO MARTíNEZ DE GIORGI, CAUSA LIBRA, EPICTETO

Pocas horas después de que la Justicia federal dictara su sobreseimiento definitivo y el de su hermana Karina en la causa por la criptomoneda $Libra, el presidente Javier Milei se expresó a través de sus redes sociales con un contundente mensaje de matriz filosófica.

En su cuenta oficial de Instagram, el jefe de Estado compartió una célebre frase atribuida al filósofo griego Epicteto, exponente de la escuela estoica:

“La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre de complicidad”.

La publicación en el feed de la red social generó de inmediato un alto impacto, acumulando miles de "me gusta" y cientos de comentarios de apoyo de sus seguidores tras el fallo dictado en los tribunales de Comodoro Py.

Cierre definitivo de la causa $Libra por inexistencia de delito

La reacción del mandatario se produjo tras la resolución dictada este viernes por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, quien hizo lugar al dictamen del fiscal Eduardo Taiano y dispuso el sobreseimiento por inexistencia de delito.

La medida judicial benefició tanto a los hermanos Milei como a otros nueve imputados, argumentando que la difusión del token el 14 de febrero de 2025 no constituyó una maniobra engañosa ni encuadró en una figura penal.

En los fundamentos del fallo, el magistrado remarcó que la publicación presidencial en redes pudo dar visibilidad al activo digital, pero que esa circunstancia no probaba una falsedad ni una estafa intencionada hacia los inversores. Con la decisión del tribunal y ante la ausencia de querellantes, la causa quedó formalmente archivada.

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