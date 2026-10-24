La Justicia confirmó el procesamiento del dueño de Manaos por evasión impositiva

La Justicia federal confirmó el procesamiento de Orlando Canido, titular de la firma Refres Now S.A. y dueño de la marca de gaseosas Manaos. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que dio la razón al Juzgado Federal N° 3 de Morón (Secretaría 11) al mantener la medida tomada a mediados de año.

Según reseñó Noticias Argentinas, la causa se originó por querella del Ministerio Público Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en tanto que el tribunal resolvió ratificar el procesamiento del empresario manteniendo su libertad provisional, junto con un embargo preventivo de $ 250 millones sobre sus bienes y por un monto equivalente sobre los activos de la sociedad Refres Now S.A.

Irregularidades

El expediente judicial investiga el presunto incumplimiento del pago de Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuestos Internos por una cifra superior a los $ 805 millones, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2018 y 2020. La causa abarca también a su hermano, Norberto Canido.

De acuerdo a lo consignado por el diario Clarín, la investigación sobre el ejercicio 2020 expuso maniobras que incluyeron la presentación de declaraciones juradas engañosas. El organismo fiscal identificó una maniobra mediante la cual se declaró un supuesto préstamo de $650 millones por parte de un accionista mayoritario para justificar un incremento patrimonial.

La defensa de Canido argumentó que los fondos fueron aportados en efectivo por un tercero (Lorenzo Pizzo). Sin embargo, el peritaje judicial confirmó que dicha persona no contaba con la capacidad financiera ni patrimonial para otorgar ese crédito.

Respecto a los períodos 2017 y 2018, se dictó el sobreseimiento debido a la prescripción de la acción penal tras la actualización de montos de la ley penal tributaria.

Expansión comercial

Pese al proceso penal en curso, la firma Refres Now S.A. mantuvo un agresivo plan de inversiones en el mercado de bebidas. En julio de 2025 la compañía desembolsó US$ 74 millones para adquirir a la firma Productos de Agua (Proea) las marcas competidoras Cunnington y Neuss.

Asimismo, la empresa evalúa concretar la compra de la marca de agua de mesa Pureza de las Sierras para profundizar su presencia en el segmento de bebidas sin alcohol.