Los profesionales de la salud bonaerense aceptaron el aumento del 7,4 %

El Congreso Provincial de Delegados y Delegadas de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aceptó por amplia mayoría la oferta paritaria del Gobierno bonaerense para los profesionales y técnicos de la salud pública comprendidos en la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471. La decisión se tomó este viernes 23 de octubre, con el 80% de los votos a favor.

La propuesta establece un aumento salarial total del 7,4 % sobre los sueldos de septiembre de 2026, distribuido en dos tramos: un 4,4 % en octubre, compuesto por un 3 % de incremento y el primer tramo de recategorización del básico, y un 3 % en noviembre. Para los residentes, el aumento promedio alcanzará el 10 por ciento.

Cabe consignar que el acuerdo incluye una cláusula de revisión en diciembre para retomar la negociación salarial de acuerdo con la evolución de la inflación de fin de año.

“En un contexto económico complejo, valoramos haber logrado una propuesta que combina un aumento salarial con el inicio de la mejora estructural del básico. La recategorización tiene un impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores, porque eleva también los adicionales vinculados al básico y repercute en el aguinaldo y las jubilaciones”, expresó Pablo Maciel, secretario General de CICOP.

El inicio de la recategorización del básico constituye uno de los aspectos centrales del acuerdo, ya que incrementa la base sobre la que se calculan adicionales como la antigüedad, las bonificaciones por planta y guardia, el bloqueo de título y la función. De este modo, la mejora alcanza distintos componentes del salario y tiene efectos sobre los haberes jubilatorios y el sueldo anual complementario.

“Además de la cuestión salarial, se alcanzaron avances en una agenda de trabajo integral para abordar las principales problemáticas de las residencias de la provincia de Buenos Aires”, agregó Maciel. Los temas fueron definidos a partir de encuentros previos y del relevamiento de las demandas de los residentes.

Entre los ejes acordados se encuentran: reglamento y Mesa de Implementación; continuidad laboral de residentes con prórrogas y expedientes en trámite; y el abordaje del desgaste laboral y la salud mental frente al aumento de la demanda de atención.

En este marco, “se confirmó que durante noviembre se hará efectivo el pago de casi la totalidad de los más de 600 cargos de continuidad laboral post residencia, en respuesta a un reclamo sostenido por nuestra organización”, detalló el secretario General de CICOP.

🔴 #CICOP aceptó con el 80% de los votos la oferta paritaria bonaerense: aumento del 7,4% en dos tramos con revisión en diciembre. El acuerdo contempla una agenda integral de trabajo para mejorar las condiciones laborales y formativas de las #residencias. #Salud https://t.co/sNqKdGK60u — CICOP (@CICOP_ok) October 23, 2026

Con este nuevo acuerdo, un profesional de la salud ingresante con 36 horas, guardia mínima y Bonificación por Trayectoria Formativa percibirá $ 1.856.260 en octubre y $ 1.910.324 en noviembre. En tanto que aquellos con antigüedad inicial, 48 horas, dedicación exclusiva y Bonificación por Trayectoria Formativa cobrarán de bolsillo $ 2.562.268 en octubre y $ 2.636.896 en noviembre. Por su parte, un residente de primer año que realice guardias en zonas de baja cobertura recibirá $ 1.875.869 en octubre y $ 1.928.411 en noviembre.