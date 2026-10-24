Ricardo Iorio: a 3 años de su muerte, la estatua gigante que lo homenajea

El 24 de octubre de 2023 la noticia de la muerte de Ricardo Iorio, a los 61 años, sacudió al rock argentino. Con su partida se apagaba una de las voces más reconocibles, influyentes y controvertidas del heavy metal nacional. Pero también comenzaba una nueva etapa para su legado: la de un artista cuyas canciones siguen sonando, inspirando músicos y reuniendo a generaciones de seguidores.

Este sábado 24 de octubre de 2026, al cumplirse el tercer aniversario de su fallecimiento, su memoria adquiere una dimensión especial en Sierra de la Ventana, donde se prepara un homenaje escultórico que busca perpetuar su figura en el paisaje de la comarca serrana.

El proyecto más importante de este aniversario es una escultura monumental de aproximadamente 6 metros de altura realizada por Jorge Rodolfo “Roppo” Marsch, artista radicado en Coronel Suárez que fue chofer, asistente y amigo personal de Iorio.

La obra se emplaza en la zona del Abra del Hinojo, en el área de El Campamento, partido de Coronel Suárez, frente al paisaje serrano que el músico eligió para pasar sus últimos años. No se encuentra en el casco urbano de Sierra de la Ventana, aunque forma parte de la misma región serrana bonaerense.

Marsch trabajó junto con su hijo y colaboradores para concretar un monumento que representa al cantante con prendas características de su imagen, como un sobretodo y un poncho. La estructura combina refuerzos metálicos y revestimientos resistentes a la intemperie, una necesidad fundamental por los fuertes vientos de la zona.

La iniciativa tiene además un componente afectivo particular: su autor compartió viajes, recitales y años de trabajo con Iorio. Por eso, la escultura no nace solamente de la admiración de un artista por un músico, sino de una relación personal que atravesó buena parte de la última etapa de su vida.

La presentación del monumento fue anunciada para este sábado 24 de octubre, aunque días antes Marsch había advertido que la inauguración formal dependería de que pudieran completarse las tareas pendientes y de las condiciones climáticas. Por el momento, las fuentes consultadas no permiten confirmar que la obra ya haya quedado oficialmente inaugurada.

Ricardo Iorio y una huella imposible de borrar en el rock argentino

Hablar de Ricardo Iorio es recorrer buena parte de la historia del metal argentino. Como bajista, cantante, compositor y fundador de V8, Hermética y Almafuerte, fue protagonista de tres proyectos que marcaron épocas diferentes y contribuyeron a construir la identidad de un género que durante décadas encontró escaso espacio en los grandes medios.

Con V8, surgida a comienzos de los años 80, participó del nacimiento de una escena que hizo de las guitarras distorsionadas, la rebeldía y la confrontación con los mandatos sociales una bandera. El grupo se convirtió en una referencia fundacional para el heavy metal cantado en castellano.

Después llegó Hermética, en 1988, una banda decisiva para consolidar el género y acercarlo a públicos cada vez más numerosos. Sus letras, atravesadas por la realidad social argentina, la desigualdad, la identidad nacional y la vida de los sectores populares, construyeron una conexión profunda con miles de seguidores.

Finalmente, con Almafuerte en 1995, Iorio desarrolló una etapa artística que amplió su universo musical. El metal convivió con referencias al tango, el folclore, la tradición criolla y una mirada personal sobre la historia y la cultura del país.

Las canciones que convirtieron a Iorio en una leyenda

La trascendencia de Iorio no puede explicarse solamente por la potencia de sus bandas. Su gran diferencial estuvo en la escritura: una manera de combinar lenguaje callejero, referencias históricas, reflexión social y sentimientos personales que le dio una identidad singular al metal argentino.

Canciones como “Destrucción”, “Memoria de siglos”, “Gil trabajador”, “Tú eres su seguridad”, “A vos amigo”, “Sé vos” y “Toro y Pampa” permanecen entre las composiciones más recordadas de su trayectoria.

En sus letras aparecían trabajadores, barrios, caminos, amistades, pérdidas, desencantos y contradicciones de la sociedad argentina. Esa mirada convirtió a su repertorio en algo más que una sucesión de canciones: para buena parte de su público, fue una forma de reconocerse y expresar experiencias compartidas.

Su influencia también alcanzó a músicos de generaciones posteriores, que encontraron en sus discos una demostración de que el heavy metal podía tener una identidad profundamente argentina sin renunciar a la contundencia del género.

Un aniversario con música y un homenaje solidario

El recuerdo de Iorio también tendrá una jornada musical este sábado, desde las 20 horas, en el Polideportivo Municipal de Coronel Suárez.

El encuentro contará con la actuación de Instinto DC y MAKINNON, y la presentación de una canción especialmente dedicada al músico: “Ruta Provincial Ricardo Iorio”. Las entradas tienen un valor anunciado de $ 10.000 y la recaudación se destinará a colaborar con la realización de la escultura.

Así, el tercer aniversario de su muerte encuentra a Ricardo Iorio nuevamente rodeado de música, recuerdos y seguidores. Esta vez, el homenaje busca dejar una marca permanente en las sierras bonaerenses, allí donde eligió vivir lejos del ruido de las grandes ciudades, pero donde su figura continúa convocando a quienes crecieron con sus canciones.

