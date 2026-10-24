Un violento ataque a tiros dejó dos hombres muertos y cuatro personas heridas en Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El episodio ocurrió en inmediaciones de los nudos 3 y 6 y es investigado por la Justicia para identificar a los responsables.

Según la información preliminar, un vehículo pasó por la zona y sus ocupantes efectuaron varios disparos contra las personas que se encontraban en el lugar. Tras la balacera, los agresores escaparon.

#FuerteApache 🚨 Fuerte Apache: dos muertos y cuatro heridos tras un feroz ataque a tiros Una brutal balacera sacudió a Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Dos hombres murieron y otras cuatro personas resultaron heridas luego de que los ocupantes de un vehículo dispararan contra quienes estaban en la zona. 📍 El ataque ocurrió en inmediaciones de los nudos 3 y 6. Las víctimas fueron trasladadas al hospital Dr. Ramón Carrillo, donde se confirmó el fallecimiento de dos hombres, de 17 y 36 años. 🔎 La Justicia investiga quiénes fueron los responsables, cómo se produjo el ataque y cuál fue el motivo de la agresión. Entre las medidas ordenadas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos. 👉 Todos los detalles del caso y qué investiga la Justicia en ANDigital. 📌https://t.co/IelytWoYaq #FuerteApache #TresDeFebrero #Inseguridad #Policiales #BuenosAires #ÚltimoMomento #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 24, 2026

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Dr. Ramón Carrillo, donde se confirmó la muerte de dos hombres. Uno de ellos tenía 17 años y presentaba múltiples impactos de arma de fuego. El otro, de 36, fue encontrado sin vida en un sector ubicado entre los nudos 3 y 6, también con varias heridas de bala.

Entre los heridos hay dos jóvenes de 17 y 20 años, quienes recibieron disparos en las piernas y, en el caso del mayor, también en un brazo. Además, una joven de 18 años sufrió una lesión de arma de fuego en un tobillo. Las otras circunstancias de las lesiones son materia de investigación.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 2 del Departamento Judicial de San Martín, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido.

Entre las diligencias previstas figuran el relevamiento de cámaras de seguridad, la búsqueda de testigos, la toma de declaraciones y las autopsias correspondientes.

Por el momento, los investigadores intentan establecer quiénes viajaban en el vehículo, cómo se desarrolló el ataque y cuál fue el motivo de la agresión.