Franco Colapinto terminó 15° en la última práctica libre del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto finalizó en el puesto 15 de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El argentino, al volante de su Alpine, completó la sesión en el Circuito de las Américas, en Austin, antes de afrontar la clasificación de este sábado.

El piloto registró un tiempo de 1:36.251 en su mejor vuelta. Aunque llegó a ubicarse entre los diez primeros durante la tanda, varios competidores mejoraron sus registros en los minutos finales y lo desplazaron hasta la 15ª posición.

El más rápido de la sesión fue Lewis Hamilton, con Ferrari, quien marcó 1:34.893. Detrás se ubicaron el neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, y Charles Leclerc, también con Ferrari.

Colapinto, ante un desafío clave en la clasificación

La última práctica representó una nueva oportunidad para que el argentino continuara ajustando el rendimiento de su monoplaza de cara al resto del fin de semana. La clasificación será determinante para definir su posición de partida en la carrera del domingo.

Además, Colapinto deberá afrontar una dificultad adicional: recibió una penalización de diez puestos en la grilla para la competencia por superar el límite reglamentario de unidades de control electrónico utilizadas durante la temporada.

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos está prevista para este sábado a las 18, hora argentina, mientras que la carrera se disputará el domingo desde las 17 en el trazado de Austin.