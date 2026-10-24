Bullying en Catamarca: el comunicado del colegio investigado por el caso de las egresadas

El caso de bullying que involucra a estudiantes de un colegio de Catamarca sumó un nuevo capítulo luego de que las autoridades de la institución difundieran un comunicado en el que defendieron su accionar frente a las agresiones denunciadas contra una alumna de sexto año.

El episodio tomó repercusión después de que una de las adolescentes señaladas como agresoras publicara un video en redes sociales en el que relató las burlas y situaciones de hostigamiento contra su compañera durante un viaje de egresados a Bariloche.

En el comunicado, el Colegio Pía Didoménico sostuvo que actuó con “responsabilidad y celeridad” desde que tomó conocimiento de los hechos. Además, aseguró que trabajó junto con las autoridades ministeriales para implementar las intervenciones y medidas de acompañamiento correspondientes.

La institución también reafirmó su compromiso con la protección de los estudiantes y destacó la importancia de resguardar sus derechos, intimidad y bienestar psicológico y emocional.

Investigación y reclamos contra el colegio

Pese a la postura de las autoridades escolares, el accionar institucional quedó bajo la lupa luego de que allegados a la víctima señalaran que docentes podrían haber tenido conocimiento previo de las situaciones de hostigamiento.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca inició un sumario administrativo contra el establecimiento y solicitó un informe detallado para determinar si hubo responsabilidades y si corresponde aplicar sanciones.

En paralelo, la Justicia provincial abrió investigaciones vinculadas tanto al presunto hostigamiento sistemático como a la difusión de material íntimo de la adolescente. Según la información publicada, tres menores fueron imputadas en una causa relacionada con la presunta producción y distribución de representaciones sexuales explícitas de una persona menor de edad.

El caso generó una fuerte reacción en la comunidad educativa, donde estudiantes y familiares realizaron una sentada pacífica para respaldar a la joven afectada y reclamar respuestas frente a la violencia escolar.