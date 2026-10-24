Murió Manuel Moisés Alvez, uno de los hombres más longevos de Argentina: tenía 118 años

Manuel Moisés Alvez, reconocido como uno de los hombres más longevos de Argentina, murió a los 118 años en San Vicente, Misiones. Su fallecimiento se produjo el jueves 22 de octubre, apenas cuatro días antes de su cumpleaños número 119.

El hombre vivía en una vivienda ubicada sobre la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 18, en el paraje Flor de San Vicente. Tras conocerse el deceso, efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al lugar y solicitaron la intervención de un médico policial.

Según el informe oficial, el profesional determinó que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio no traumático. Debido a las circunstancias constatadas, no consideró necesaria la realización de una autopsia.

Una vida que atravesó más de un siglo

Alvez había nacido el 26 de octubre de 1907 y era considerado uno de los pobladores más antiguos de la zona. Durante sus últimos años permaneció acompañado por su familia y mantenía una particular afición por tocar la armónica.

Su historia también había llamado la atención de las autoridades locales. En octubre de 2022, efectivos de la Policía de Misiones lo visitaron con una torta para celebrar sus 115 años, en un encuentro que compartió con sus seres queridos.

Tras las actuaciones correspondientes, la Justicia dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para el sepelio.

La muerte de Alvez generó repercusión en la comunidad misionera, donde era conocido por su extraordinaria longevidad y por haber atravesado más de once décadas de historia argentina.