Wanda Nara le respondió a Icardi con fotos junto a sus hijas tras su duro mensaje

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena por un nuevo cruce en redes sociales. Mientras el futbolista expresó su tristeza por no compartir sus vacaciones en México con sus hijas, la empresaria publicó imágenes junto a Francesca e Isabella camino al colegio.

El delantero compartió una foto desde el avión y escribió un mensaje en el que hizo referencia a los lugares vacíos que dejaron las nenas durante el viaje. Además, lanzó una frase que generó repercusión: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”.

Icardi había viajado a la Riviera Maya junto a Eugenia “la China” Suárez, los tres hijos de la actriz y la madre de ella. La ausencia de Francesca e Isabella fue el eje de su descargo, que rápidamente generó reacciones en las redes.

La respuesta de Wanda Nara

Horas después, Wanda publicó una selfie desde su camioneta junto a sus hijas, a quienes acompañó al colegio Lincoln de Buenos Aires para participar del International Day, una jornada especial de la institución.

Vestida con la camiseta de la Selección Argentina, la conductora mostró parte de la actividad escolar y compartió una imagen de Isabella con el uniforme de cheerleader. “Orgullosa de vos Isi”, escribió junto a la fotografía.

Aunque no respondió directamente a las palabras de su expareja, sus publicaciones llegaron poco después del mensaje del futbolista y volvieron a alimentar las repercusiones sobre la conflictiva relación familiar.

El intercambio se produjo semanas después de que el Tribunal de Milán formalizara el divorcio de la pareja, mientras las diferencias en torno a sus hijas continúan generando atención pública.