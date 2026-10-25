Kicillof y Grabois compartieron un acto y llamaron a construir una alternativa a Milei

El gobernador Axel Kicillof compartió escenario con el diputado nacional Juan Grabois y la dirigente Ofelia Fernández durante el cierre del Foro Hacia un Nuevo Plan de Desarrollo Humano Integral, realizado en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de Buenos Aires, un encuentro que combinó debates sobre el futuro económico y social del país con un fuerte mensaje político de cara a las elecciones de 2027.

La actividad fue organizada por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral como un espacio de diagnóstico de la situación argentina y elaboración de propuestas de mediano y largo plazo, y durante la jornada también se presentó el libro Perspectivas estratégicas para el desarrollo humano integral de la Argentina, coeditado por Juan Grabois, la fundación y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

En ese contexto, Kicillof planteó que el peronismo y los sectores opositores deben construir una alternativa al gobierno de Javier Milei que no se limite a cuestionar sus políticas.

“No alcanza con señalar el desastre que está provocando Milei: tenemos que elaborar una alternativa genuina, que tenga una perspectiva de futuro y sea capaz de volver a entusiasmar a los argentinos”, afirmó.

Un próximo gobierno popular tiene que tener un programa claro, raíces históricas e imaginación política. Cerramos con @Kicillofok, @JuanGrabois y @OfeFernandez_ nuestro Foro hacia un nuevo Plan de Desarrollo Humano Integral. ¡Gracias a todos por participar! Esto recién empieza https://t.co/PwI3bcyTv4 — Fundación DHI (@fundacion_dhi) October 25, 2026

Kicillof pidió renovar el peronismo sin renunciar a su historia

Uno de los momentos centrales de su intervención llegó cuando el mandatario bonaerense recurrió a una metáfora musical para expresar la necesidad de renovar el discurso político.

“Necesitamos nuevas canciones porque con la nostalgia no alcanza para volver a enamorar, pero eso no significa renegar de nuestra historia, de (Juan) Perón, de Evita, de Néstor (Kirhner) y de Cristina (Fernández): las nuevas canciones no las va a cantar alguien que venga de afuera, las va a escribir nuestro pueblo”, sostuvo.

Kicillof advirtió que las transformaciones geopolíticas y tecnológicas obligan a elaborar nuevas respuestas, aunque aclaró que eso no implica abandonar las convicciones históricas del movimiento y, en el tramo final, dejó una definición dirigida también a la discusión interna del peronismo: “No los convoco a una interna, los convoco a una construcción colectiva”.

Luego llamó a llevar el debate político a todas las provincias, las fábricas, las escuelas y los barrios para construir un proyecto “federal, inclusivo y soberano”.

Grabois respaldó a Kicillof y habló de la unidad para 2027

A su turno, Juan Grabois cuestionó duramente al Presidente, a quien calificó como un “falso profeta” que llevó al país a una crisis económica, cultural y social, y sostuvo que derrotar al oficialismo requerirá una propuesta basada en la planificación democrática y la participación de los sectores excluidos.

“Ganarle a Milei no va a ser fácil, no importa lo que digan las encuestas, porque tiene un sistema muy poderoso detrás”, advirtió el diputado nacional de Unión por la Patria.

En ese marco, Grabois hizo explícito su acompañamiento al gobernador bonaerense: “Junto a Axel estamos construyendo un camino: vamos a estar a su lado para encontrarle la vuelta a este entuerto, conscientes de que la unidad es una tarea de todos”.

La declaración aportó una señal de acercamiento político en medio de las discusiones sobre la reorganización del peronismo y la construcción de una alternativa electoral para el próximo año.

Ofelia Fernández: “Milei es un síntoma de esta época”

Ofelia Fernández, en tanto, propuso una lectura más amplia del fenómeno libertario y advirtió que una eventual derrota electoral del Presidente no resolvería por sí sola los problemas de fondo: “Tengo la sensación de que Milei, más que un gran villano, es en realidad un síntoma de esta época”, expresó.

Según planteó la exlegisladora porteña, el desafío opositor no consiste únicamente en ganar elecciones, sino en comprender y transformar las condiciones sociales que hicieron posible el surgimiento del actual Gobierno.

Del encuentro participaron también el ministro bonaerense Augusto Costa; los diputados nacionales Itai Hagman, Jorge Taiana, Natalia Zaracho, Fernanda Miño y Adriana Serquis; el senador provincial Federico Fagioli; funcionarios provinciales, dirigentes sociales y autoridades universitarias.

Con la mirada puesta en 2027, el cierre del foro dejó una definición política: Kicillof y Grabois coincidieron en la necesidad de construir una alternativa amplia a Milei, mientras el gobernador buscó instalar que la discusión opositora debe concentrarse en un proyecto de país antes que en las candidaturas.

