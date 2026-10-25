Investigan la muerte de una joven de 27 años en un departamento de Retiro

Una joven de 27 años fue encontrada muerta este domingo en un departamento de alquiler temporario del barrio porteño de Retiro. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y busca determinar qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

La víctima, identificada como Tatiana Micaela, fue encontrada sobre una cama en un inmueble ubicado en la calle Libertad al 1200. El caso salió a la luz luego de que una amiga alertara a la Policía, preocupada porque no lograba comunicarse con ella desde la noche anterior.

Según el relato de la denunciante, ambas alquilaban temporalmente departamentos para ejercer el trabajo sexual. La mujer se acercó al lugar, pero como la puerta estaba cerrada con llave y nadie respondía, solicitó la asistencia de un cerrajero para ingresar.

Una vez dentro, encontraron a la joven recostada boca arriba y cubierta con una sábana. Personal del SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento a las 8.48.

Investigan las últimas horas de la joven

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima habría mantenido un encuentro con un hombre al que conocía como “Iván”, contactado a través de una plataforma digital. Sin embargo, todavía se intenta establecer qué sucedió durante esa cita y si existe alguna relación con su muerte.

En el departamento no se detectaron signos evidentes de desorden y, según la información preliminar, tampoco se observaron marcas visibles de violencia en el cuerpo. Estos elementos deberán ser evaluados junto con los resultados de las pericias.

Por disposición judicial, intervinieron la Unidad Criminalística Móvil y la División Homicidios, que trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Por el momento, la investigación continúa y no se informó oficialmente la causa de la muerte.