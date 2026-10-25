Luciano Pereyra le cantará al papa León XIV en Luján y se emocionó hasta las lágrimas

Luciano Pereyra protagonizó un momento cargado de emoción al anunciar ante su público que será uno de los artistas que le cantarán al papa León XIV durante su visita a Luján. La noticia lo sorprendió en pleno recital y terminó entre lágrimas, aplausos y una ovación de sus seguidores.

“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos”, expresó el músico desde el escenario.

La escena quedó registrada en videos que luego se difundieron en las redes sociales. La reacción del artista conmovió a sus fanáticos, que celebraron la convocatoria y el significado especial que tiene para él cantar ante el Pontífice en su propia ciudad.

La emoción de Luciano Pereyra por cantarle al Papa

Después del anuncio, el cantante compartió el momento en su cuenta de Instagram y volvió a expresar su alegría por la oportunidad.

“Dios regalándome una nueva bendición. La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV”, escribió junto al video.

La presentación está prevista para el miércoles 11 de noviembre, durante la visita del Papa a Luján. Según trascendió, Pereyra interpretará, entre otros temas, “Si No Es Contigo”, uno de sus últimos lanzamientos y adelanto de su próximo álbum.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Luján será uno de los puntos centrales de la agenda, en una jornada que tendrá un significado especial para los fieles y para la comunidad local.

La convocatoria de Luciano Pereyra suma un componente artístico y personal al encuentro: el músico, profundamente ligado a la ciudad bonaerense, tendrá la oportunidad de cantarle al Pontífice en el lugar donde nació y vive.

En paralelo, Abel Pintos también había confirmado que recibió una invitación para participar de una actividad durante la visita papal, aunque los detalles de esa posible presentación todavía estaban pendientes de confirmación.