Fueron a buscar armas por una causa de violencia de género y encontraron 52 plantas de marihuana

Un allanamiento en el barrio porteño de Parque Chacabuco terminó con el secuestro de tres armas de fuego y 52 plantas de marihuana. El procedimiento había sido ordenado en el marco de una causa por violencia de género y tenía como objetivo retirar las armas que estaban en poder del denunciado.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría Vecinal 7B de la Policía de la Ciudad en un departamento ubicado sobre la calle Salvigny al 1800. Allí identificaron a un hombre de 32 años, que se encontraba junto a su pareja.

La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 23, luego de una denuncia que derivó en una prohibición de acercamiento y en la orden de secuestrar todas las armas de fuego que tuviera el involucrado.

Qué armas encontraron en la vivienda

Durante el procedimiento, los policías secuestraron tres armas de distintos calibres, junto con sus respectivas municiones. Se trataba de un revólver Taurus .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.

Sin embargo, el hallazgo no terminó allí. Al inspeccionar dos habitaciones de la vivienda, los efectivos encontraron 52 plantas de marihuana distribuidas en espacios de cultivo indoor.

Tenía permiso para ocho plantas de marihuana

De acuerdo con la información policial, el hombre contaba con una autorización del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) para tener hasta ocho plantas.

La cantidad encontrada durante el allanamiento superaba ampliamente ese límite. Por disposición judicial, tanto las armas como las plantas fueron secuestradas.

Además, el hombre fue notificado de la prohibición de acercamiento dictada en el marco de la causa por violencia de género. No se informaron otros detalles sobre su situación procesal.