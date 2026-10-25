Boca le ganó a Independiente sobre el final y sumó tres puntos clave

Boca consiguió una victoria clave ante Independiente en Avellaneda. Por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, el equipo de la Ribera se impuso por 1-0 con un gol de Facundo “Jagger” Herrera en los últimos minutos del encuentro.

El clásico fue parejo y tuvo oportunidades para ambos equipos, pero ninguno logró romper el cero durante buena parte del partido. Boca buscó generar peligro en el área rival, mientras que el Rojo intentó aprovechar sus avances para quedarse con el triunfo ante su gente.

Herrera apareció en el momento decisivo

Cuando el empate parecía sellado, Boca encontró la diferencia a los 41 minutos del segundo tiempo. Tras un tiro de esquina, Herrera conectó un cabezazo y desató el festejo del conjunto visitante.

El gol le permitió al Xeneize llevarse tres puntos importantes en la recta final de la fase regular y fortalecer su posición en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

Por su parte, Independiente no pudo aprovechar la localía y se quedó sin sumar. Ahora, el equipo de Avellaneda deberá enfocarse en los próximos compromisos para sostener sus aspiraciones de avanzar a los playoffs del campeonato.