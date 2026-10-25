Visita del papa León XIV: comenzaron los cortes de tránsito y el armado de estructuras en Palermo

La Ciudad de Buenos Aires comenzó a prepararse para recibir al papa León XIV. Este sábado 24 de octubre arrancaron los trabajos de montaje de estructuras y los primeros cortes de tránsito en el barrio porteño de Palermo, en el marco de la visita prevista para noviembre.

El principal punto de los operativos es el entorno del Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador, donde el Pontífice encabezará una misa y otras actividades con la participación de miles de personas.

Según el cronograma informado, las restricciones comenzaron el 24 de octubre y se extenderán hasta el sábado 14 de noviembre, por lo que se esperan cambios en la circulación durante las próximas semanas.

Qué calles estarán afectadas por los cortes

La primera etapa contempla el corte total de la avenida del Libertador entre las avenidas Colombia y Sarmiento, para permitir la descarga de materiales y el montaje de las estructuras.

El martes 3 de noviembre habrá restricciones parciales en ese mismo tramo, con circulación reducida a dos carriles por sentido. En tanto, desde el miércoles 4 se implementarán cortes totales progresivos en un sector más amplio de la avenida, entre Olleros y Ugarteche.

Además, las obras del Anillo Pampa generan interrupciones nocturnas en la avenida Lugones, entre las avenidas Udaondo y de los Ombúes. Para evitar demoras, las autoridades recomiendan circular por vías alternativas, como las avenidas del Libertador y Cabildo.

Cuándo llegará el Papa a la Argentina

La visita de León XIV está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Durante esos días, el Pontífice tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

En Palermo se desarrollarán algunos de los encuentros centrales de la agenda, entre ellos una misa multitudinaria y una vigilia con jóvenes. El recorrido también incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una celebración religiosa en la Basílica de Luján.

El operativo de tránsito busca garantizar el montaje de las estructuras y la seguridad durante las actividades, aunque se espera que las restricciones tengan impacto en la circulación habitual de la zona norte porteña.