Épica “virada”: Lula fue reelecto como presidente de Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato al derrotar contra todo pronóstico a su rival conservador Flávio Bolsonaro, quien dijo que pedirá la anulación de las elecciones.

É bonita, né? A democracia. 🇧🇷 📷 @ricardostuckert https://t.co/xz7dwD11fk — PT Brasil (@ptbrasil) October 26, 2026

El líder del Partido de los Trabajadores, a horas de cumplir 81 años, se impuso con cerca del 51,8 % de los votos frente a 48,2 % del senador en el balotaje, según los resultados oficiales tras el fin del conteo.

Con el triunfo de Lula, Brasil se desvía del giro a la derecha que dieron tanto nuestro país como Chile o Colombia, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump.

Botamos pra virar, Brasil! 🇧🇷❤️ Fizemos história nas ruas e nas urnas, com o povo como protagonista de uma caminhada que ainda tem muito pela frente. A democracia venceu, a esperança se fortaleceu e o Brasil segue em frente. Essa vitória é nossa. E vamos fazer muito mais juntos! 💫 — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

El líder de la izquierda desafió los sondeos y venció con una diferencia de 4,4 millones de votos al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) tras perder el primer turno.

Los brasileños “fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para garantizar la democracia”, enfatizó el mandatario.

Asimismo, agradeció “la generosidad de la juventud brasileña” que se volcó a las calles y en las redes sociales para lograr la “virada”, como los brasileños llaman a una remontada en un partido de fútbol.

O Brasil que queremos construir é um país onde nossos idosos sejam cuidados com dignidade, as mulheres sejam respeitadas e todas as pessoas tenham o direito de viver sua fé em liberdade. Com respeito às diferenças e um Estado que garanta direitos a todos e todas. Porque governar é cuidar de 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Sem distinção. E o respeito precisa ser o ponto de partida para construirmos, juntos, um Brasil cada vez mais justo e humano. — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Por su parte, el perdedor Bolsonaro dijo que “es imposible reconocer el resultado” y también evaluó que “hubo una ruptura total de la isonomía entre brasileños”.

Su negativa a reconocer los resultados recuerda la reacción de su padre en 2022, cuando no admitió la derrota frente a Lula en un balotaje en que el ultraderechista buscaba la reelección.

Cabe reseñar que un juez del supremo ordenó el domingo que los centros de votación permanecieran abiertos dos horas más de lo previsto, después de que Lula denunciara obstáculos en el transporte público para ir a votar en ciudades como Sao Paulo y Salvador (noreste).

Tras la victoria, Lula se trasladó hasta la Avenida Paulista, en Sao Paulo, donde una multitud se congregó para celebrar su triunfo.

Presidente Lula celebra vitória na Avenida Paulista https://t.co/i1c214V8ga — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Para dar vuelta el resultado de la primera vuelta, Lula multiplicó en la recta final las medidas populares: aumentó las partidas del Bolsa Familia, su programa social estrella destinado a las familias más pobres y también impulsó la aprobación de una reforma constitucional que otorga a millones de trabajadores brasileños un día adicional de descanso semanal.

En tanto, Lula enarboló la bandera de la soberanía, acusando a Donald Trump de querer entrometerse en la votación, y en la campaña acusó a Meta de interferencia a favor de su rival.

Tras el balotaje, el mandatario dijo que los votantes vencieron “la intromisión” desde el extranjero de las plataformas digitales, y prometió regularlas.