Tremendo accidente en Vieytes: murió automovilista tras chocar de frente contra un camión

Un hombre de 44 años murió este lunes tras protagonizar un violento choque frontal entre el automóvil que conducía y un camión en la Ruta provincial 36, a la altura del kilómetro 112, en jurisdicción de Vieytes, partido de Magdalena.

El siniestro involucró a un Peugeot 206 rojo y un camión Scania 114L 340. Según la información preliminar, el conductor del automóvil circulaba en sentido descendente cuando, por motivos que son materia de investigación, habría invadido el carril contrario y colisionado de frente contra el vehículo de carga.

Como consecuencia del impacto, el automovilista, identificado como Santiago David Ortiz, de 44 años y oriundo de City Bell, murió en el lugar. Los servicios de emergencia que intervinieron en el operativo no pudieron evitar el desenlace fatal.

El camión Scania era conducido por un hombre de 52 años, oriundo de Berisso, quien sufrió dolores en el cuello, la espalda y uno de sus hombros tras el choque.

Ante esta situación, una ambulancia lo trasladó preventivamente para su evaluación médica. De acuerdo con el reporte inicial, el conductor no presentaba lesiones visibles al momento de la asistencia.

Tras el accidente, personal del Departamento de Zona Operativa Vial I La Plata, a través del Destacamento Vial Vieytes, realizó tareas de balizamiento preventivo en el sector.

La circulación quedó parcialmente interrumpida, con paso habilitado por un sector alternativo de la calzada para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de las autoridades.

Resta informar que la investigación quedó a cargo de la comisaría de Magdalena, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 del Departamento Judicial La Plata. La causa fue caratulada como homicidio culposo y busca establecer las circunstancias que desencadenaron el choque fatal.