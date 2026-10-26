Trágica disputa por un terreno en General Rodríguez: ahorcó a su hijastro con un alambre de fardo

Un hombre de 39 años fue encontrado este domingo asesinado en una vivienda de la localidad bonaerense de General Rodríguez y, en el marco de la investigación, un hombre de 58 años fue aprehendido acusado de homicidio agravado por alevosía, informaron fuentes policiales.

El caso salió a la luz tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales en un domicilio situado en Concejal Hernández al 1037, en la intersección con San Juan.

Al arribar, efectivos policiales constataron el fallecimiento de la víctima, que presentaba un alambre de fardo alrededor del cuello. A partir de ese hallazgo, se puso en marcha una investigación para determinar las circunstancias del crimen e identificar al responsable.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que la víctima vivía en un terreno junto a familiares de su hermana, mientras que en otra vivienda del mismo predio residía la pareja de su madre, ya fallecida.

Según testimonios recogidos por los investigadores, entre la víctima y el sospechoso existía un enfrentamiento de larga data relacionado con la titularidad y la cesión de derechos sobre el terreno que habitaban.

Vecinos consultados también describieron episodios de conflictividad y señalaron que el hombre ahora aprehendido habría mantenido una relación problemática con su entorno familiar. Esos testimonios forman parte de las actuaciones y deberán ser evaluados en el marco de la causa judicial.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores surgió de las declaraciones de familiares de la víctima. Según indicaron, desde hacía seis o siete meses el hombre sospechaba que el ahora detenido le suministraba sustancias desconocidas en comidas y bebidas.

De acuerdo con esos testimonios, después de consumir alimentos preparados por el sospechoso, la víctima habría experimentado mareos, dificultades para respirar, sudoración y episodios de desorientación.

Además, los investigadores establecieron que la víctima habría reunido documentación vinculada con sus sospechas y que tenía previsto presentar una denuncia. Sin embargo, por el momento, esas manifestaciones constituyen elementos incorporados a la investigación y no hechos acreditados judicialmente.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena y secuestró diversos elementos para su análisis, entre ellos fragmentos de alambre, un alicate, un cuchillo con vaina, una trincheta, un machete, colillas de cigarrillo, teléfonos celulares y muestras destinadas a estudios de ADN. También se levantaron rastros papilares.

En paralelo, se secuestraron cuatro computadoras pertenecientes a la víctima. Con autorización de sus familiares, los investigadores procedieron a revisar los dispositivos y encontraron documentación que podría guardar relación con los testimonios reunidos.

Así las cosas, las pericias y el resultado de la autopsia serán fundamentales para reconstruir la mecánica del crimen y determinar las circunstancias de la muerte.

La investigación fue desarrollada por la DDI Moreno-General Rodríguez junto con el Grupo Técnico Operativo de la dependencia policial jurisdiccional, bajo la intervención de la UFI N.º 10 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Tras analizar los testimonios, los registros de cámaras y los elementos reunidos, el Ministerio Público Fiscal dispuso la aprehensión del sospechoso por el delito de homicidio agravado por alevosía.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se aguardan los resultados de las pericias para establecer con precisión cómo ocurrió el asesinato y cuál fue la participación del acusado.