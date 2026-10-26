Tano Romano y Pablo Hentsh combinan recital, charla y clínica metalera en La Plata

Tano Romano y Pablo Hentsch proponen una noche distinta para los amantes del metal en La Plata. La cita es este viernes 30 de octubre, a las 21 horas, en el Centro Cultural Los Lobos, Avenida 13 entre 527 y 528.

La propuesta de la Dupla Metalera combina canciones, charlas y una clínica de música. Donde no faltan las anécdotas y la interacción con el público

“La idea surgió a fines del 2025, cuando le comenté al Tano la idea de hacer una clínica/recital en vivo, o sea que el público pueda interactuar y no solo hacerlo a través de las redes sociales cuando subíamos los ensayos”, expresa Pablo ante ANDigital.

Los músicos se unen en el escenario para recorrer de cerca y con todo el poder los grandes clásicos del metal nacional.

“El repertorio está basado en la trayectoria del Tano, recorriendo su paso por Hermética, Malón y Visceral. Para esta ocasión, se seleccionaron temas que no suelen tocarse seguido y se mantienen más vigentes que nunca”, acota el baterista

Al ponderar el carácter “didáctico” del encuentro, subraya que “el planteamiento es que el público no solo pueda ver y escuchar, si no también poder despejar dudas e inquietudes”.

Esta noche distinta para los amantes del metal contará además con una exposición de fotografía a cargo de Andrés Violante y venta de merchandising oficial.

Las entradas para la Dupla Metalera pueden adquirirse a través del sistema Alpogo o vía WhatsApp al 221-5228057.

