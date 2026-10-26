Nace una Mesa Multisectorial de IA para promover el diálogo y la articulación

El martes 3 de noviembre se realizará en la ciudad de La Plata el primer encuentro de la Mesa Multisectorial de Inteligencia Artificial, una iniciativa que busca generar un ámbito permanente de diálogo, análisis y trabajo conjunto entre diferentes sectores de la sociedad para abordar los desafíos y oportunidades que plantea el avance de esta tecnología.

El espacio es impulsado por la asociación civil El Analista Internacional, representada por su presidente, el doctor Jonatan Vallejos; Elisandro Santos, especialista en Inteligencia Artificial; y el doctor Alejandro Batista, especialista en Derecho y Tecnologías.

La propuesta tiene como objetivo promover la articulación entre el sector público, las empresas, las universidades, los profesionales, los especialistas y las organizaciones de la sociedad civil, favoreciendo la construcción de consensos y el desarrollo de iniciativas que contribuyan al aprovechamiento responsable de la inteligencia artificial.

Uno de los aspectos centrales de la Mesa es su carácter plural, independiente y colaborativo, sin fines de lucro particulares ni intereses económicos o sectoriales que condicionen su agenda. La intención es generar un espacio de intercambio basado en evidencia, abierto a diferentes perspectivas y sin alineamientos partidarios, donde el conocimiento y la cooperación permitan identificar necesidades, oportunidades y desafíos comunes.

A diferencia de los encuentros centrados exclusivamente en la exposición de herramientas tecnológicas, esta iniciativa propone avanzar hacia una agenda de trabajo permanente que contemple las implicancias sociales, institucionales, jurídicas, educativas, laborales y productivas de la inteligencia artificial.

En su primera etapa, la Mesa abordará doce áreas estratégicas, entre ellas la vinculación de la inteligencia artificial con el Estado y las políticas públicas, la regulación, el trabajo, la educación, el desarrollo productivo, la salud, la privacidad, la seguridad y la justicia.

La iniciativa también busca facilitar el diálogo y la articulación con el sector público, promoviendo el análisis conjunto de problemáticas y la generación de aportes que puedan contribuir al diseño de políticas públicas y a la toma de decisiones frente al avance de esta tecnología.

Cabe destacar que la convocatoria permanecerá abierta a especialistas, instituciones, organizaciones y ciudadanos interesados en integrar equipos de trabajo o proponer temas para incorporar a la agenda.

Los aportes y consensos que surjan de los encuentros serán sistematizados en documentos públicos, con el objetivo de dar continuidad a las discusiones y consolidar un espacio de trabajo que, nacido en La Plata, tenga proyección hacia toda la provincia de Buenos Aires y el ámbito nacional.

El primer encuentro se realizará el martes 3 de noviembre, de 18 a 20 horas, en el Salón Doctor Leloir del Hotel Grand Brizo La Plata, ubicado en Avenida 51 y 9.

Para conocer más sobre la iniciativa y las posibilidades de participación, se puede ingresar a https://elanalista.com.ar/mesaia/.