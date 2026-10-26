Paola Barrientos y Marcelo Subiotto llegan al Picadero con una historia de tormenta y despedida

El viernes 8 de enero, a las 20 horas, llega al Teatro Picadero la nueva obra de Ivor Martinic, autor de Mi hijo sólo camina un poco más lento. Por 12 únicas semanas, se presentará Bardo, con dirección de Franciso Luberman y actuaciones de Paola Barrientos, Marcelo Subiotto, María Abadi y Agustina Cabo.

Las funciones será los sábados a las 22 horas y los domingos a las 18.30, con entradas ya a la venta vía Plateanet y en la boletería de la sala, Pasaje Santos Discépolo 1857.

Afuera llueve sin parar. Adentro, Juan está decidido a ser feliz y se prepara para inaugurar su nuevo restaurante, “Bardo”, junto a su novia Nina. Pero las calles se inundan, la electricidad no funciona, y los planes se interrumpen: la inauguración va a tener que esperar.

Mientras tanto, Pablo, el hijo de Juan, está a punto de subirse a un avión rumbo a Europa, sin fecha de regreso. Su madre Elsa llega al restaurante dispuesta a hacer todo lo posible por unir lo que queda de su familia y compartir con Juan ese último momento de despedida.

Esta noche, la tormenta los obligará a una convivencia forzada en la que nada saldrá como imaginan, porque la vida –como la corriente del mar– nunca se detiene

Del autor de Mi hijo sólo camina un poco más lento, Bardo es una obra que explora la profundidad de las relaciones humanas, la transformación en los vínculos amorosos y lo que puede suceder cuando las cosas no se dicen a tiempo.

