Quilmes lideró el medallero de una edición récord de los Juegos Bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes el balance de los Juegos Bonaerenses 2026, que registraron un récord de 504.107 inscriptos y demandaron una inversión provincial de más de $ 21.000 millones. Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expuso los resultados deportivos, el alcance de la organización y el impacto económico del certamen.

En este marco, Larroque destacó una vez más la decisión del gobernador Axel Kicillof de sostener los Juegos Bonaerenses. “No es algo sencillo, requiere de un esfuerzo y una inversión muy grande por parte del Estado provincial. La Provincia destina para este evento el triple de lo que Nación invierte en los Juegos Evita y esto tiene que ver con la decisión y la convicción política de un Gobierno que entiende el valor del deporte como productor de comunidad”, indicó.

Acompañado del subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, y del director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni, también subrayó que en la realización de los Juegos “hay un esfuerzo muy grande de la Provincia, que es compartido con los municipios que, en un contexto de tanta dificultad, también ven cómo caen los recursos de sus recaudaciones y han mantenido y sostenido el compromiso de poder realizar esta gesta deportiva que es la más grande de la Argentina”.

En conferencia de prensa hicimos un balance de lo que fue la semana de finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. Este año, a pesar del impacto que tienen las políticas de ajuste del Gobierno nacional en la Provincia, gracias al compromiso de @Kicillofok y los intendentes, logramos batir un nuevo récord con: ✅ +504.000 participantes ✅ +30.000 finalistas 📈 $21.000 millones de inversión provincial ⬆️ +$21.000 millones de impacto económico en consumo, gastronomía, hotelería e inversión de distintos municipios en Mar del Plata ✅ +1.900 trabajadores provinciales involucrados en la realización del evento Gracias a todos los que hicieron posible sostener y organizar la fiesta del deporte más grande de Argentina💪 — Andrés Larroque (@larroqueandres) October 26, 2026

El titular de la cartera, encargada de la organización de los Juegos Bonaerenses a través de la Subsecretaría de Deportes, además precisó que la 35° edición reunió a 30 mil finalistas del 19 al 23 de octubre en Mar del Plata. La competencia incluyó 117 disciplinas deportivas y culturales, distribuidas en 66 escenarios de esa ciudad, Santa Clara del Mar y Sierra de los Padres. Participaron jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas trasplantadas y parejas de la categoría intergeneracional.

Por cuarto año consecutivo, los Juegos superaron su récord de inscripción. Entre 2023 y 2026, la convocatoria creció un 12%.

En el plano deportivo, Quilmes encabezó el medallero con 40 medallas de oro, seguido por Lomas de Zamora, con 38, y Avellaneda, con 35. Los diez primeros puestos se completaron con Almirante Brown, La Matanza, General Pueyrredón, Florencio Varela, La Plata, Merlo y Moreno.

La inversión provincial para el conjunto de las etapas superó los $ 21.000 millones. Los fondos estuvieron destinados a cubrir gastos de organización, transporte, alojamiento y otros servicios necesarios para la participación de las delegaciones.

Asimismo, Larroque destacó que los Juegos generaron un impacto económico superior a los $ 21.000 millones en Mar del Plata, de acuerdo a los datos de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y Servicios (CAMECO). A lo largo de una semana se movilizó a la hotelería, la gastronomía y el comercio local, tanto por la presencia de las delegaciones como por la llegada de familiares y acompañantes.

El balance provincial también incluyó una comparación con los Juegos Nacionales Evita, para los que se prevé la participación de 8 mil finalistas en 2026, frente a los 30 mil de los Bonaerenses. Según los datos de Táctica–Laboratorio del Deporte Argentino presentados durante la conferencia, el presupuesto deportivo nacional se redujo un 66 % entre 2023 y 2026, mientras que los Evita registraron un recorte del 86 % entre 2023 y 2024.

Último día de finales 🫰🏼✨ 🥇🥈🥉💙 Las medallas y los deportistas ya se encontraron. 🙌🏻 Contamos cómo te fue. ¡Aguanten los Juegos Bonaerenses, aguante la Provincia! ❤️ https://t.co/enLGktt0SB — Desarrollo de la Comunidad BA (@MinDesarrolloBA) October 23, 2026

La organización y asistencia de la Final Provincial involucró a alrededor de 1.960 personas. El despliegue contó con la participación de los ministerios bonaerenses de Salud y Seguridad y con la coordinación del municipio de General Pueyrredón para la atención de las delegaciones, la logística y la prevención en los espacios de competencia y alojamiento.

Creados en 1992, los Juegos Bonaerenses llevan 35 ediciones ininterrumpidas y constituyen una de las principales políticas deportivas y culturales de la provincia de Buenos Aires.

