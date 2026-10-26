Impulsan proyecto para proteger las refinerías y blindar la soberanía energética

El senador provincial Sergio Berni presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense con el objetivo central de declarar al refinamiento de petróleo como actividad estratégica para la provincia de Buenos Aires y reconocer a las refinerías e instalaciones hidrocarburíferas como infraestructura crítica.

La propuesta surge en un momento clave, dado que la provincia concentra los complejos de mayor envergadura de la Argentina —como el Complejo Industrial La Plata de YPF, las plantas de Raízen-Shell en Dock Sud, Axion en Campana y las terminales de Bahía Blanca—, los cuales procesan más del 70% del total nacional de combustibles.

Seguridad, ciberseguridad y coordinación estatal

Ante un escenario internacional marcado por la volatilidad de precios y los conflictos geopolíticos, el proyecto advierte sobre la necesidad de blindar un sector vital para evitar cualquier interrupción que afecte el abastecimiento y la economía.

Entre los ejes principales de la iniciativa se destacan:

Protección integral: Establece planes de seguridad, protocolos de prevención, sistemas de vigilancia avanzada y rigurosas medidas de ciberseguridad para refinerías, ductos y terminales de almacenamiento.

Coordinación operativa: Propone un esquema de articulación directa entre el Estado provincial, las autoridades nacionales, los municipios involucrados y las fuerzas de seguridad.

Inversiones estratégicas: Facilita el acceso a los beneficios de la Ley 15.510 (Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas) para fomentar la modernización y la creación de empleo calificado.