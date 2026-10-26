Cambió la tendencia: subió el turismo extranjero y bajó la salida de argentinos en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este lunes el informe de Estadísticas de Turismo Internacional correspondiente a septiembre de 2026, arrojando cifras que marcan un relevante cambio de tendencia en el sector aerocomercial y de viajes del país.

Durante el noveno mes del año, el país registró el ingreso de 432,2 mil turistas internacionales, lo que representa una suba interanual del 15,3%. Si se contabiliza el total de visitantes no residentes (incluyendo excursionistas que no pernoctan), la cifra asciende a 733,6 mil personas (un 14,2% más que en el mismo período de 2025).

En contraste, el informe detalla un marcado descenso en el movimiento emisor: las salidas de turistas residentes hacia el exterior fueron de 613,1 mil, lo que tradujo en una baja interanual del 13,2%. Aunque la balanza turística mensual arrojó un saldo negativo de 180.800 turistas, las cifras reflejan una desaceleración de la fuga de divisas por viajes y un repunte firme en la llegada de extranjeros.

#DatoINDEC En septiembre de 2026 ingresaron 432,2 mil turistas internacionales a la Argentina y salieron 613,1 mil: 15,3% más y 13,2% menos interanual, respectivamente https://t.co/QKXod8mj6Y https://t.co/E92qowQlWK — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 26, 2026

De dónde vienen los turistas y cómo se movieron

El desglose geográfico del turismo receptivo muestra que Brasil lidera cómodamente el ranking, concentrando el 26,3% de los visitantes extranjeros que arribaron a la Argentina. Detrás se ubicaron Uruguay (18,1%) y el bloque agrupado en "Resto de América" (13,8%).

En cuanto a los medios de transporte utilizados para ingresar al país:

El 52,9% de los turistas no residentes llegó por vía aérea .

El 34,8% ingresó por vía terrestre.

El 12,4% restante lo hizo por vía fluvial o marítima.

Por el lado de los argentinos que eligieron viajar al exterior, los destinos preferidos fueron Brasil (20,2%), Europa (15,3%) y los países de Resto de América (14,5%), saliendo mayoritariamente por vía aérea (59,4%).

El impacto en dólares: gasto y divisas

El informe del INDEC también puso la lupa sobre el impacto económico medido a través del flujo de dinero en las principales terminales aéreas (Ezeiza y Aeroparque):