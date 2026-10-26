Mar del Plata: salió a pasear con su bebé, vio a un ladrón y lo tacleó en plena calle

Una tarde de paseo familiar terminó este domingo con una secuencia de película en la ciudad de Mar del Plata, donde un vecino redujo a la carrera a un delincuente que se metía a robar en las casas de la zona. El dramático episodio ocurrió en la intersección de las calles Bernardo de Irigoyen y Castelli, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio.

De acuerdo con el relato de los frentistas, el sospechoso ya era conocido por sus reiterados ingresos bajo la modalidad de salto de tapia a plena luz del día. "Dos días seguidos me entró a mi casa", se le escucha recriminar a uno de los vecinos en el video que rápidamente se viralizó, evidenciando el hartazgo y la tensión que se vive en el lugar.

La secuencia del tackle y la captura vecinal

Todo comenzó minutos antes, cuando un matrimonio caminaba tranquilamente empujando el cochecito con su bebé. La aparente calma se quebró cuando los vecinos advirtieron la presencia del ladrón, que intentaba escapar a la carrera tras saltar el muro de una vivienda de la cuadra por tercera vez consecutiva.

Al ver la fuga, uno de los padres que paseaba con su familia no lo dudó: salió corriendo a toda velocidad por detrás del sospechoso y le propinó un tackle en plena calzada, derribándolo de manera violenta contra el pavimento.

En cuestión de segundos, otros habitantes de la cuadra se sumaron a la escena para rodearlo, contenerlo y evitar que escapara hasta la llegada del personal policial.

Reclamo vecinal en Lomas de Stella Maris

Tras el violento episodio, vecinos del barrio Lomas de Stella Maris volvieron a manifestar su profunda preocupación por la escalada de inseguridad. Aseguran que la zona está cada vez más desprotegida y que en las últimas semanas se registraron múltiples robos bajo la misma metodología, operando a plena luz del día sin respuestas suficientes en materia de prevención.