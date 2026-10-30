Avanza la renovación del Puerto de Ushuaia de cara a la temporada de cruceros

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzó en distintas obras claves para estar a la altura de los más de 550 cruceros que visitarán la ciudad de Ushuaia, a lo largo de la temporada, donde se esperan miles de pasajeros.

De cara a la exigencia máxima de la temporada, el Puerto de Ushuaia realizó obras para la renovación del muelle y la calidad edilicia de la terminal, promoviendo mejoras tanto para cruceristas y pasajeros, como para los vehículos que operen dentro del puerto, así como también para los trabajadores de la terminal.

Entre las obras que se destacan, está la recuperación del funcionamiento de las torres de iluminación, con nuevas lámparas tipo LED y mejoras del tendido eléctrico; se renovaron las luminarias de toda la terminal, también sumando luces LED; y se completó la demarcación general de las distintas secciones del muelle, generando una mejora en las prestaciones para los cruceros, catamaranes y buques que operen en el puerto.

Además, se delimitaron las zonas de tránsito peatonal y de circulación de vehículos, instalando equipos adicionales para garantizar la seguridad de quienes transiten por la terminal, y se renovó la totalidad de las señales de tránsito internas, generando un entorno seguro y adecuado para cumplir los protocolos de seguridad operativa dispuestos internacionalmente, y de esa manera garantizar la estadía de cruceristas y pasajeros en general.

Esta renovación edilicia se combina con obras estructurales de largo plazo como el recambio de defensas, donde se avanza en el acondicionamiento de los sectores donde se realizará el recambio, el mantenimiento de apoyo y la puesta a punto de los anclajes, a la espera de la llegada de las nuevas unidades, que está proyectado para el mes de Diciembre y Enero.

Por su parte, las tareas de renovación edilicia y de muelles, también incluyeron reparaciones en instalaciones de todos los sectores del puerto, tanto en el muelle de catamaranes como el ingreso a la terminal, el edificio de Migraciones y Aduana, y tareas para mejorar los servicios esenciales en los edificios utilizados por los trabajadores portuarios.

Asimismo, se avanzará en la renovación de sistemas críticos (red hídrica, diseño del sistema eléctrico y de seguridad contra incendios), que forman parte del plan de modernización del puerto establecido para dar solución a las falencias que motivaron la intervención del mismo.

En paralelo, continúan las tareas de reparación provisoria del muelle de catamaranes y el reflotamiento del Yerba-3, con el objetivo de recuperar espacios operativos esenciales, mientras se ultiman los detalles para la aprobación del pliego para la licitación del nuevo muelle de hormigón armado para catamaranes.