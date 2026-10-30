Falsa psiquiatra fue a una guardia de CABA con un paciente y allí atendía la médica a la que le usurpaba el título

En el marco de una investigación de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, se logró el allanamiento y la intimación de los hechos para una mujer que se hacía pasar por médica psiquiatra usando la matrícula de otra profesional y que atendió e indicó tratamientos a pacientes a cambio de dinero.

El caso se inició cuando la imputada, quien promocionaba sus servicios a través de las redes sociales, se presentó en la guardia de un hospital de la Ciudad como médica psiquiatra de un paciente de 17 años, quien fue acompañado de un familiar. Allí solicitó la internación del adolescente y presentó informes con sello y nombre de la profesional que decía ser.

El médico clínico que recibió a la ahora imputada en la guardia, en el momento reconoció el nombre de la profesional nombrada en el sello, quien incluso se encontraba en ese momento trabajando en ese mismo hospital. Ante esto, denunció a la falsa psiquiatra y personal de la Comisaría Vecinal 15A de la Policía de la Ciudad se comunicó con la UFLA Norte, que inició la investigación y ordenó medidas de prueba, entre ellas, entrevistas a la familia del adolescente.

Así se pudo establecer que dos días antes de presentarse en el hospital con el paciente, la imputada había emitido una orden de internación urgente bajo el diagnóstico de episodio depresivo grave con riesgo cierto e inminente.

Ante la solicitud, llegó el servicio de ambulancia SAME para trasladar al adolescente, pero el médico que evaluó al chico consideró que no existía criterio ni necesidad y le dio el alta. La falsa psiquiatra igualmente le exigió a la madre 250 mil pesos en efectivo en concepto de honorarios por la consulta.

Luego, la UFLA Norte solicitó los allanamientos al domicilio y al consultorio donde atendía la acusada, ubicados en el barrio de Parque Patricios. En los procedimientos, se secuestraron cuatro celulares de distintas marcas, un talonario y sello a nombre de la médica cuyos datos usurpaba y otros sellos con otros nombres, recetas, dos chips de teléfono celular y blísters de pastillas.

Finalmente, desde la UFLA Norte se encuadraron los hechos en los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento privado y defraudación, en un caso en el que interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N4, a cargo de María Julia Correa.

A la imputada se le fijaron una serie de medidas restrictivas de su libertad: fijar domicilio, comparecer cada 15 días ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 y ante cada citación de la Fiscalía y el Juzgado, y se le impuso una restricción perimetral de 800 metros al domicilio que solía usar como consultorio.

