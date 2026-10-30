De músico a presidente: el sueño de Iván Camaño en representación de la “Argentina profunda”

El reconocido artista folkórico y presidente de la ONG Mision-ar, Iván Camaño, confirmó sus intenciones de competir el año venidero por la Presidencia de la Nación, en representación de la “Argentina profunda que tiene el alma corrompida de tanta espera ante tantas promesas que nunca se cumplen”.

“Yo vengo a representar a ese jubilado, a cual no le llegan los medicamentos; a esos niños en la calle; al trabajador; al obrero; a los maestros; al sector de la salud; a los industriales; al campo, porque de allí vengo”, introdujo ante ANDigital el oriundo de Quimilí, Santiago del Estero.

El referente social y comunitario adelantó: “Yo traigo la propuesta para industrializar la Argentina, para generar mano de obra, para bajar los impuestos que tanto han condicionado a las PyMEs e ir al proteccionismo para que se cuide la industria nacional”.

“Embajadores empleados”

“Todos los embajadores van a ser empleados de las PyMEs y serán quienes van a garantizar que se coloque en el mundo lo que se produce en Argentina”, proyectó Camaño.

“Para ello he tenido que negociar y arreglar con los dueños de los recursos en el mundo y he llegado a un acuerdo para que se queden todos los recursos en nuestro país, se industrialice aquí, se genere mano de obra en Argentina. Por eso he viajado y me he reunido con todos para llegar a este acuerdo, con los poderes de Inglaterra, India, Canadá, Estados Unidos, Brasil. Con todos los poderes para que se queden todos los recursos aquí en la Argentina y no se vayan más y se genere mano de obra en nuestro país”, reforzó.

Del mismo modo, dijo haber tomado la decisión de crear el Ministerio de la Tercera Edad y “sacar todas las fuerzas a la calle para que terminemos con la inseguridad que tanto ha atropellado a nuestro país y sigue siendo baño de sangre por todos lados”.

Vocación y desarrollo

“Estoy detrás de un desarrollo de un país, no estoy detrás de una carrera política partidaria, porque hay muchas personas que se están postulando, pero solamente por el hecho de postularse, no es que tengan una solución concreta, sino que están a través de una carrera política partidaria. En eso invito a la gente que veamos los hechos comprobables de cada uno”, se diferenció el líder de Mision-ar.

En este sentido, recalcó: “Si un gobernador se quiere postular para ser presidente, él ya está siendo un funcionario elegido por el pueblo democráticamente en ejercicio. Entonces tiene hoy la posibilidad de cambiar la realidad de la gente. Entonces mi pregunta es, si hoy tiene la posibilidad y no lo logra, no lo hace, no quiere, no puede, ¿qué nos haría pensar que lo va a hacer como presidente? El mismo gobierno actual también tiene la posibilidad concreta de transformar y no lo hace”.

La Argentina post Milei

Consultado por la viabilidad de sus proyectos teniendo en cuenta la complejidad del país que quedará tras la administración libertaria, expuso que Javier Milei “está en contra de la industria, han cerrado miles de industrias en el país, ha abierto la importación y por ejemplo estamos consumiendo pan de otros países, teniendo aquí el trigo”.

“¿Para qué está la democracia? ¿Para qué existe el Estado? Si no va a garantizar nada, eso es muy peligroso. Del mismo modo los jubilados que no tienen medicamentos, no tienen salud, no tienen nada, eso está todo a la vista. No es que estoy en contra personalmente de Javier Milei, estoy a favor de todas las personas que han votado democráticamente y las políticas que lleva adelante Javier Milei no están favoreciendo al pueblo”, acotó Camaño.

“Yo vengo a decir que lo mío va a favorecer al trabajador, va a industrializarse, va a generar seguridad, va a empoderar a los jubilados de una vez por todas y ese es el espíritu de la candidatura, seguir construyendo y seguir haciendo alianzas estratégicas con todos los países del mundo”, completó Camaño.