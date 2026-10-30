Los Hornos: una mujer fue atacada por dos pitbulls y sufrió heridas en brazos y piernas

Una mujer de 46 años debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud luego de ser atacada este lunes por dos perros de raza pitbull en la zona de 146 y 79, en Los Hornos, partido de La Plata. La víctima sufrió lesiones en ambas piernas, los dos brazos y la zona costal, infomaron fuentes policiales.

El episodio motivó la intervención de personal policial del Comando de Patrullas de La Plata, que acudió al lugar tras un llamado al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos asistieron a la mujer y dispusieron su traslado urgente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 6, ubicada en 153 y 66, donde recibió las primeras curaciones.

En el centro asistencial, la mujer fue examinada por una médica que constató que se encontraba lúcida y consciente. Tras brindarle las primeras atenciones, dispuso su derivación a un hospital de la zona para que recibiera una evaluación y atención médica de mayor complejidad.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque ni sobre las condiciones en las que se encontraban los animales.

A raíz de lo sucedido, se iniciaron actuaciones de oficio bajo la carátula de lesiones, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial La Plata y del Juzgado de Garantías N° 3.

Resta consignar que la investigación buscará establecer cómo se produjo el episodio y determinar las circunstancias del ataque.