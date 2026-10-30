viernes 30 de octubre de 2026 - Edición Nº4605

Espectáculos | 27 oct 2026

CABA

Litto Nebbia Cuarteto celebra en vivo los 50 años de “Fuera del Cielo” y “Bazar de los Milagros”

El músico argentino se dispone a revisitar dos álbumes fundamentales de su trayectoria solista, junto a Ariel Minimal y los hermanos Corley. Será este sábado 31 de octubre a las 21 horas en el Teatro Santa María.

Litto Nebbia.
TAGS: LITTO NEBBIA, TEATRO SANTA MARIA, FUERA DEL CIELO, BAZAR DE LOS MILAGROS, ARIEL MINIMAL

Litto Nebbia Cuarteto se prepara para celebrar los 50 años de dos álbumes fundamentales de su trayectoria solista: Fuera del Cielo (1975) y Bazar de los Milagros (1976), dos obras que forman parte de una etapa marcada por la experimentación, el riesgo y la búsqueda de nuevas formas de composición.

El concierto, que cuenta con la producción de Darío Arellano, será el sábado 31 de octubre a las 21 horas en el Teatro Santa María, Montevideo 842, en una celebración que recuperará buena parte de las canciones de aquellos trabajos y de un período especialmente significativo de la carrera del músico. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketek.

Fuera del Cielo nació a partir de una experiencia artística realizada en 1974 en el Teatro General San Martín, durante el Festival Internacional del Mimo. Allí, Nebbia acompañó al mimo y actor Olkar Ramírez al piano y con su voz, interpretando un texto de Mirtha Defilpo. De aquella experiencia surgió posteriormente el álbum, realizado junto a Jorge ‘Negro’ González, en contrabajo, y Néstor Astarita, en batería.

Un año después llegó Bazar de los Milagros, realizado casi íntegramente junto a su amigo y guitarrista Daniel Homer. Ambos se encargaron de tocar los instrumentos del álbum, nuevamente con textos de Mirtha Defilpo y algunas participaciones vocales. El disco presenta una marcada influencia brasileña y su tema instrumental de apertura está inspirado en Tienda de los Milagros, la novela del escritor brasileño Jorge Amado.

Para este aniversario, Nebbia estará acompañado por Ariel Minimal y los hermanos Corley, con quienes volverá a recorrer parte del repertorio de ambos discos.

La celebración tendrá además una edición especial: el sello europeo Vampi Soul publicará reediciones en vinilo de Fuera del Cielo y Bazar de los Milagros, con nueva masterización realizada por Mario Sobrino en Melopea.

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