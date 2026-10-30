Litto Nebbia Cuarteto celebra en vivo los 50 años de “Fuera del Cielo” y “Bazar de los Milagros”

Litto Nebbia Cuarteto se prepara para celebrar los 50 años de dos álbumes fundamentales de su trayectoria solista: Fuera del Cielo (1975) y Bazar de los Milagros (1976), dos obras que forman parte de una etapa marcada por la experimentación, el riesgo y la búsqueda de nuevas formas de composición.

El concierto, que cuenta con la producción de Darío Arellano, será el sábado 31 de octubre a las 21 horas en el Teatro Santa María, Montevideo 842, en una celebración que recuperará buena parte de las canciones de aquellos trabajos y de un período especialmente significativo de la carrera del músico. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketek.

Fuera del Cielo nació a partir de una experiencia artística realizada en 1974 en el Teatro General San Martín, durante el Festival Internacional del Mimo. Allí, Nebbia acompañó al mimo y actor Olkar Ramírez al piano y con su voz, interpretando un texto de Mirtha Defilpo. De aquella experiencia surgió posteriormente el álbum, realizado junto a Jorge ‘Negro’ González, en contrabajo, y Néstor Astarita, en batería.

Un año después llegó Bazar de los Milagros, realizado casi íntegramente junto a su amigo y guitarrista Daniel Homer. Ambos se encargaron de tocar los instrumentos del álbum, nuevamente con textos de Mirtha Defilpo y algunas participaciones vocales. El disco presenta una marcada influencia brasileña y su tema instrumental de apertura está inspirado en Tienda de los Milagros, la novela del escritor brasileño Jorge Amado.

Para este aniversario, Nebbia estará acompañado por Ariel Minimal y los hermanos Corley, con quienes volverá a recorrer parte del repertorio de ambos discos.

La celebración tendrá además una edición especial: el sello europeo Vampi Soul publicará reediciones en vinilo de Fuera del Cielo y Bazar de los Milagros, con nueva masterización realizada por Mario Sobrino en Melopea.