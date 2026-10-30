Así podés crear un presupuesto responsable para jugar en el casino online

En 2025, las consultas por juego compulsivo a la Línea 141 aumentaron un 27 % interanual y llegaron a 396 llamados, según cifras de la Sedronar. Si jugás en el casino, lo mejor que podés hacer para mitigar el riesgo de la ludopatía es establecer un presupuesto (o bankroll).

Para tal fin, se pueden usar las herramientas de juego responsable disponibles en Granawin Argentina para crear un bankroll con el que puedas entretenerte sin poner en riesgo tus finanzas.

Solo usá dinero que puedas permitirte perder

El punto de partida no es cuánto querés ganar, sino cuánto podés destinar al juego sin alterar tu economía. Primero se pagan los gastos importantes, como el alquiler, la comida, los servicios, las deudas y los demás compromisos. Después se separa el ahorro previsto y un margen para imprevistos. Recién ahí se puede evaluar si queda dinero para apostar.

Asimismo, hay fuentes de recursos que jamás debés usar para apostar:

Tarjetas de crédito : financiar apuestas agrega intereses y puede convertir una pérdida en una deuda que se extienda durante meses.

: financiar apuestas agrega intereses y puede convertir una pérdida en una deuda que se extienda durante meses. Préstamos : pedir dinero para jugar significa apostar con recursos que todavía no tenés.

: pedir dinero para jugar significa apostar con recursos que todavía no tenés. Ahorros de emergencia : esa reserva está para una reparación, un problema de salud o la pérdida de ingresos, no para el casino.

: esa reserva está para una reparación, un problema de salud o la pérdida de ingresos, no para el casino. Dinero de terceros: usar fondos de familiares o amigos rompe cualquier límite responsable.

Si no te sobra dinero después de cubrir tus obligaciones, la decisión correcta es no apostar durante ese período.

Dividí el presupuesto en sesiones y fijá límites por apuesta

Tener un presupuesto mensual no alcanza si lo gastás en una sola noche. Por eso, conviene dividir el presupuesto en dosis pequeñas, para evitar que una mala racha consuma todo lo previsto.

Supongamos que destinaste ARS 20.000 para el mes y pensás jugar cada fin de semana. De ese modo, cada sesión recibe ARS 5.000. Cuando ese monto se termina, te detenés.

Asimismo, una pauta prudente es arriesgar entre el 1 % y el 2 % del bankroll total por jugada. Con ARS 20.000, eso equivale a apuestas de ARS 200 a ARS 400.

Usá las herramientas de juego responsable de los casinos

Antes del primer depósito en el casino online, revisá las opciones de juego responsable y activá las que correspondan.

Dentro de los límites más útiles están:

Límite de pérdida : definís cuánto estás dispuesto a perder en la sesión. Por ejemplo, el 50 % de los ARS 5.000 asignados. Si llegás a ARS 2.500 de pérdida, el casino no te deja apostar más.

: definís cuánto estás dispuesto a perder en la sesión. Por ejemplo, el 50 % de los ARS 5.000 asignados. Si llegás a ARS 2.500 de pérdida, el casino no te deja apostar más. Límite de ganancia : fijás un nivel de ganancia que te haga terminar la sesión. Si elegís un 30 %, no podrás jugar más cuando el resultado alcance ese objetivo.

: fijás un nivel de ganancia que te haga terminar la sesión. Si elegís un 30 %, no podrás jugar más cuando el resultado alcance ese objetivo. Límite de depósito: indicás cuál es la cantidad máxima que podés ingresar en el casino. Si, por ejemplo, fijás un límite de ARS 3.000 a la semana, el casino no te dejará ingresar más de esa cantidad.

Si notás que no podés respetar tus propios topes, podés solicitar una pausa o la autoexclusión. Esta última bloquea el acceso durante el período elegido y evita que sigas jugando por impulso.